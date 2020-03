Ernesto Pimentel sufre caída durante grabaciones de ‘El reventonazo de la Chola’ [VIDEO]

Ernesto Pimentel alarmó a sus seguidores tras protagonizar una aparatosa caída cuando se encontraba grabando la última edición de su programa El reventonazo de la Chola.

Cuando realizaba el segmento Estrellas vs Estrellados, el conductor avanzó por el escenario y un mal cálculo hizo que se cayera y terminara en el piso, con la espalda fuertemente golpeada. En las imágenes, se aprecia a Ernesto Pimentel caracterizado como la ‘Chola Chabuca’ mientras tropieza y, a modo de broma, comenta: “Me caigo y me caí, me resbalé, ya está”.

Ernesto Pimentel sufre caída en Plaza Norte

Este accidente preocupó a todos los integrantes del equipo de producción de El reventonazo de la chola, quienes inmediatamente acudieron a socorrer a la ‘Chola Chabuca’.

Ernesto Pimentel trató de minimizar este hecho y luego optó por continuar la grabación de su programa con normalidad. “Me resbalé nomás. Pisé mal en un escalón y caí. La tarima no se ha movido. Estoy derechita”, añadió el presentador.

A pesar de este incidente, Ernesto Pimentel pudo proseguir con la función de su programa, el cual se transmite todos los sábados por la señar de América TV.

La ‘Chola Chabuca’ saldrá al aire este sábado 7 de marzo en El reventonazo de la chola, con la participación de artistas invitados, como Angie Arizaga y Jota Benz, Sheyla Rojas, Natalie Vértiz, Silvia Cornejo, entre otras figuras.

Christian Domínguez y Pamela Franco se caen en El reventonazo de la chola

Hace algunas semanas, Christian Domínguez y Pamela Franco preocuparon a sus fans al protagonizar una caída durante un show de baile en El reventonazo de la Chola.

Felizmente, el incidente no pasó a mayores y la pareja pudo proseguir con su presentación en el set.