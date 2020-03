Mau y Ricky Montaner revelan que no les gustó la falta de bebidas alcohólicas en boda de Evaluna

Mau y Ricky Montaner se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera, pues acaban de ser confirmados como coaches del programa La Voz US (Telemundo). En una entrevista con el mencionado canal, los hijos de Ricardo Montaner hablaron sobre sus nuevos roles y, además, dieron algunos alcances del matrimonio de su hermana Evaluna y Camilo Echeverry.

El dueto sorprendió al hacer una hilarante confesión sobre lo que no les gustó de la ceremonia y fue la falta de bebidas alcohólicas. “Se acabó el guaro (bebida alcohólica), no sé por qué ya no había o se invitó a mucha gente, pero en mi boda no quiero que eso pase”, señaló Ricky entre risas.

Por otro lado, los hermanos Montaner comentaron que aún no tienen el regalo de bodas para Evaluna y Camilo, y explicaron el motivo. "Nada aún, yo sé, eso es muy feo, pero es que ellos están regresando de su luna de miel y creo que todavía no tienen dónde vivir. Entonces, claro, si yo les regalaba algo, ponte, un sofá, tú te imaginas dónde iban a meter el sofá ahorita, porque todavía no saben dónde van a vivir”, advirtió Mau.

Mau y Ricky en el programa Un nuevo día (Telemundo)

“No sé si llegan a un hotel o a alquilar. Entonces les hice una favor al esperar”, agregó el artista. En otro momento, los intérpretes de “Ya no tiene novio” revelaron también que su padre Ricardo Montaner aún no asimila la boda de la última de sus herederos y por eso se encuentra viajando junto con su esposa y madre de sus hijos, mientras Evaluna disfruta su luna de miel con Camilo Echeverry.