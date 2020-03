Juliana Oxenford: “Lloro por ser mujer y por lo poco que puedo hacer por proteger a mi hija”

A puertas del Día de la Mujer (8 de marzo), la periodista Juliana Oxenford dejó un extenso mensaje en sus redes sociales para reflexionar sobre la situación de las mujeres peruanas.

Vía Facebook, la comunicadora de ATV aseguró que al igual que ella, las mujeres de este país se sienten desprotegidas y hasta juzgadas por la sociedad.

“Qué miedo ser mujer en un país donde no valemos ni mierda. Donde nos juzgan constantemente, donde tenemos que demostrar a cada rato que -además de nuestra condición de simple ‘hembras’- también somos inteligentes, donde no se nos perdona nada… ni la vida”, escribió Juliana Oxenford en sus redes.

La conductora de Al estilo Juliana indicó que ella también siente mucho miedo al ser mamá, pues siente que las menores son las que más están expuestas.

Juliana Oxenford, periodista

“Qué miedo ser mujer y peor aún ser mamá. Ahora son nuestras hijas las que sufren las consecuencias de esta sociedad enferma e indolente, son ellas las que están pagando los platos rotos de un mundo donde se nos ha ido restando valor a tal punto que toman a nuestras niñas, las secuestran, violan y matan”, añade.

Juliana Oxenford, quien se mostró indignada por lo que le pasó a la pequeña Camilita en Independencia, aseguró que sufre porque no puede proteger a su hija del mal que impera en la sociedad.

“Hoy me levanté con ganas de vestir a María de hombre por temor a que le hagan algo. Hoy tengo pánico de salir a la calle y no volver a casa. Hoy más que nunca lloro por ser mujer y por lo poco que puedo hacer por proteger a mi hija”, manifestó en Facebook.

“No somos un pedazo de excremento que puedes pisar, tirar a la basura y simplemente limpiarte los zapatos para no dejar huella. No lo somos”, concluyó en su reflexión.

Juliana Oxenford defiende a la mamá de Camila de los ataques

Ante la ola de insultos a Mirella Huamán por haberla dejado sola para irse a una fiesta, la periodista expresó su molestia en sus redes sociales.

Juliana Oxenford se mostró en contra que culpen a Mirella Huamán de su trágico final y aseguró que el único responsable de esta tragedia es el adolescente asesino de Camila, quien se la llevó para ultrajarla y luego matarla.

Pese a que la defendió, la periodista hizo hincapié en que la mujer hizo mal en dejar a sus dos hijas al cuidado de otra niña.

“Leo y escucho muchas voces opinando sobre el caso de la niña asesinada de 4 años. Aquí el único responsable es ese maldito asesino, por supuesto. La madre debe estar devastada, no se justifica el buylling hacia ella, pero no puedes dejar a dos niñas al cargo de otra niña. No puedes”, escribió la conductora en Twitter.