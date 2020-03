Belén Esteban sobre desalojo de Toño Sanchís: “He hecho lo que tenía que hacer”

Hoy ha sido el abandono de Toño Sanchís y su familia de la casa de la colaboradora de ‘Sálvame’. Ha sido a las 8:00 horas que dejó las llaves insertadas en la cerradura y partió del que fue su hogar por varios años. Sobre el hecho, Belén Esteban ha dado también sus declaraciones en el programa español que conduce en Telecinco.

Con cierto nerviosismo hizo su ingreso al plató de ‘Sálvame’ y con mucha emoción ha dicho: “Yo ya sabía desde hace meses el día que me tenía que entregar la casa”, le contó a Paz Padilla. Y es que los inconvenientes con su exrepresentante surgieron cuando ella sospechó que desviaba su dinero.

Respecto a la propiedad, se tenían sospechas de que no estaba en las mejores condiciones. Y así fue. “Yo no he ido, he mandado a gente de mis abogados, a uno de mis gestores, he tenido que firmar un poder…”, relató. “La casa no la he visto, pero no está bien. […] No pasa nada, la casa se limpia, se arregla, no pasa nada…”, añadió la colaboradora.

Pero la casa no cubriría todo el dinero que Toño Sanchís le adeudaría. “Queda todavía mucho”, aseguró Belén, indicando que, hasta el momento, no ha podido recuperar todo lo que su exrepresentante tomó. “He hecho lo que tenía que hacer”, exclamó, pues las personas han intentado hacerla ver como mala por quitarle su casa a una familia.

Belén indicó que ella intentó llegar a un acuerdo, incluso buscó a la esposa de Toño, pero fue también imposible. “Aquí da pena su familia, ¿y la mía?”, dijo la presentadora de televisión, que también la pasó mal con este tema. “Yo he hecho lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho todo el mundo”, puntualizó.

A pesar de haber conseguido la casa a través de una subasta pública, aún hay mucho que le queda por tratar con Toño Sanchís. Ha prometido contar a detalle todo este problema que data de varios años atrás. “Voy a hacer una exclusiva de la casa y haré lo que quiera porque tengo que pagar un año de hipoteca, de comunidad y de desperfectos”, zanjó.