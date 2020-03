Magaly Medina y Rodrigo González sobre Tilsa Lozano: “El loco no estaba tan loco para oficializarla” [VIDEO]

Magaly Medina y Rodrigo González aprovecharon su reunión en Magaly Tv, la firme para dar a conocer detalles sobre la relación que mantienen con Tilsa Lozano.

González afirma que conoció a la popular ‘Tili’ en una fiesta, cuando la vio llorando y la alcanzó para consolarla.

“(Tilsa) nunca fue mi amiga. La mujer me decía ‘estoy que no puedo más, esto ha sido así, estoy súper enamorada, no sabes lo mal que la estoy pasando, no lo he hecho público porque tiene una familia detrás, yo tengo imágenes de esto’”, señaló ‘Peluchín’ en la época en la que se rumoreaba que Lozano tuvo un affaire con el exjugador de la selección, Juan ‘el loco’ Vargas.

Magaly Medina y 'Peluchín'. Foto: captura

“La gente la veía a ella como alguien que se había metido en una relación”, añadió Magaly, “Pero es que a ella nunca la oficializaron, el loco no estaba tan loco para oficializarla”, sentenció.

Además, ambos opinaron de la actual relación de Tilsa Lozano con el expeleador Jackson Mora y sobre la demanda que la modelo realizó por acoso.

“No nos olvidamos de cómo llegaste a la vida de 'El loco’ Vargas, cómo te ganaste la vida cinco años, cómo te ganaste todo lo que cobraste para 'El Valor de la verdad’ y el extra que cobraste (...) ¿cómo puedes decir que alguien te difama porque te diga que estás jugando con la salud de tus seguidores? No es normal que tu aproveches los millones de seguidores”, argumentó el popular ‘Peluchín’