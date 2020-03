Arrestan a hija de Steven Spielberg por violencia doméstica

La hija adoptiva de Steven Spielberg y Kate Capshaw, Kamila Spielberg, afronta un difícil momento al ser detenida por presuntos delitos de violencia doméstica en Nashville, el pasado 29 de febrero.

Según fuentes policiales, el motivo se debería a que su pareja, Chuck Pankow, quien es 24 años mayor que Kamila habría denunciado maltratos por parte de la joven.

Kamila Spielberg se encontraba celebrando su cumpleaños número 24 el viernes en la noche antes de ser detenida. Luego de pasar aproximadamente 12 horas en prisión, la hija del productor fue liberada tras de pagar una fianza de 1000 dólares.

Como se sabe, recientemente Mikaela anunció su deseo de convertirse en una estrella porno, ya que confesó que se consideraba como una “criatura sexual”, al mismo tiempo que tenía la necesidad de capitalizar su cuerpo para no depender de sus padres.

Kamila Spielberg se inició en la industria del porno con el sinónimo de Sugar Star y empezó a subir diversos videos a la plataforma PornHub.

"Es mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones. Me he dado cuenta de que no hay ninguna vergüenza en estar fascinado con esta industria y en querer hacer algo sano, seguro y de consenso”, confesó para el medio Page Six.

Hasta el momento, Steven Spielberg no se ha pronunciado al respecto. No obstante, recientemente una fuente cercana a la familia declaró para el medio que se encuentra decepcionado de que su hija incursione en el “mundo de las trabajadoras sexuales”.