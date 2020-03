Michelle Soifer bajó 12 kilos de peso tras someterse a la manga gástrica [VIDEO]

Michelle Soifer se sometió a la operación de manga gástrica para bajar de peso y no correr el riesgo de padecer alguna enfermedad a causa del sobrepeso. La integrante de Esto es guerra sorprendió al revelar que ha perdido 12 kilos en un mes.

Como se recuerda, su hermana menor Chris Soifer fue quien se realizó esta operación por primera vez. Al ver los sorprendentes resultados, la popular ‘Michi’ decidió seguir sus pasos.

Para América Espectáculos, la chica reality confiesa que padecía de dolores de espalda, pero con su nueva figura se siente renovada.

Michelle Soifer revela efectos positivos de la manga gástrica. Foto: Composición

"Me hice la manga gástrica hace un mes y una semana, he bajado 12 kilos, me ha favorecido, me siento mucho mejor. Me quedan grandes mis pantalones y me quedan flojos. Estoy contenta porque ya no tengo tanto dolor de espalda", expresó la también cantante a América Espectáculos.

Además, reveló que su alimentación ha cambiado radicalmente. “Tengo cuidado con las comidas, como en porciones pequeñas”, declaró Michelle Soifer.

Michelle Soifer defiende a su novio Giuseppe Benigni

Por otro lado, defendió a su actual pareja Giuseppe Benigni de las críticas que recibió tras ser visto cargándole sus carteras detrás de cámaras.

“Las mujeres que critican a un hombre que cargan las maletas son las que las dejan cargas solas”, arremetió la ‘guerrera’.