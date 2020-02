Sebastián Rulli se burla de presunto embarazo de Angelique Boyer [VIDEO]

Tras supuestos rumores de embarazo de la actriz Angelique Boyer, su pareja, el argentino Sebastián Rulli, se pronunció en redes sociales para desmentir dicha noticia.

A través de sus historias de Instagram, el actor usó un filtro que lo hacía aparentar como mujer con una peluca azul para burlarse de la veracidad de la revista que publicó la nota sobre el embarazo.

“Hola, yo soy la fuente fidedigna de esa entrevista que salió en una revista importantísima de este país que sólo dice la verdad y sí, dice la verdad", inició el actor haciendo referencia a la revista TV Notas que publicó la semana pasada que la pareja estaba esperando un bebé

"Sebastián está mintiendo, yo soy muy amiga de Angie y de Sebas y sé todo, perfectamente todo cómo ha sucedido, pero no se los puedo contar” mencionó Sebastián, ya que según la publicación de la revista una fuente cercana a la pareja habría confirmado la noticia del embarazo.

“Lo que es un hecho es que hubo una confusión, la revista dice que Angie está embarazada, pero no, no es así, ella está empezando novela, es decir, no podría estar embarazada porque va a durar más de tres meses y se notaría, pero el que está embarazado es él", afirmó el actor.

“Sí, obsérvenlo, de verdad, chequen su pancita, va a empezar a crecer, está embarazado", continuó. Acto seguido publicó una fotografía de él en blanco y negro con el abdomen inflado.

Captura Instagram

"Perdón, alguien muy cercano a mi familia agarró el teléfono y sin darme cuenta mandó el mensaje. No era mi intención que se supiera de esta manera, pero bueno ya saben la verdad, solo la verdad era algo muy personal que quería mantener en secreto y ya se filtró. Qué coraje me da, esa revista siempre dice la verdad ", culminó el actor.