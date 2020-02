Maroon 5 en Viña, el show más deslucido

“No sé cómo nos vamos a recuperar de este ninguneo”, dijeron algunos periodistas chilenos luego de revisar las imágenes en las que un furioso Adam Levine de Maroon 5 abandona el escenario de Viña del Mar sin recibir las Gaviotas y sin cumplir con la totalidad del setlist. “No era el final del show, era un programa de TV al aire y no ha acabado... duró una hora, no fue un concierto. Eso fue un concierto de prueba. No, no quisieras verlo en vivo... ve al concierto, pero no en esta clase de m...”, se le escucha decir al exjurado de ‘The Voice’, quien, según el diario La Tercera, dejó los premios en el camerino.

Después de Ricky Martin –o antes de él–, para el público chileno Maroon 5 era el plato fuerte de esta edición de Viña. A la banda la esperaban 15 mil personas el domingo, un lleno total, pero tuvieron un retraso de casi media hora que tuvo que ser llenado con la participación de los conductores. “¿Se respetaron o no los acuerdos?”, indagó ayer por la mañana el programa Buenos Días Viña de TVN. El acuerdo previo decía que la banda cantaría 22 canciones, pero en total solo cantó 17. “Pidieron no ser interrumpidos en ningún momento. Es decir, que los animadores no los saludaran, eran 22 canciones de corrido y se había preestablecido que las Gaviotas las iban a recibir en su camerino”.

La peor parte la habría llevado el brasileño Alexandre Pires, quien por el incidente tuvo que subir al escenario a las 2 de la mañana. Según el medio “no había nadie” y duró 40 minutos. “Todo por la pataleta de un artista internacional”.

La presentación de Maroon 5 habría estado por cancelarse debido a las protestas sociales y a los actos de violencia alrededor de la Quinta Vergara. Y fue el equipo de Ricky Martin quien los convenció de que había resguardo y de que su estancia no tendría mayores complicaciones.

Sin embargo, la ausencia de publicaciones sobre Viña en las redes sociales de Levine y de la banda fue reemplazada por miles de comentarios contra ellos y reclamos del público. “Llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared”, escribió la cantante y actriz Denise Rosenthal.

Pero eso no fue todo. En medio de las críticas que los convirtieron en tema tendencia, precisamente por el comportamiento de Adam Levine, la banda Franz Ferdinand se sumó y respondió sobre las comparaciones que hicieron los chilenos sobre su show en la Quinta Vergara en el festival del 2006. “Me encantó esa presentación. Chile siempre nos ha hecho sentir bienvenidos”, escribió el cantante Alex Kapranos sobre el artículo ‘Estos sí eran de verdad: revive la histórica presentación de Franz Ferdinand’. También el bajista Bob Hardy comentó: “Dominamos bien a ese monstruo”. En otro momento, a Kapranos le comentan que Levine no quería que lo vieran a los ojos. “Somos tipos de frontman muy diferentes”, añadió.

La audiencia más baja

Con tan solo 32 puntos de sintonía promedio y un pico de 35, la presentación de la banda de pop rock estadounidense se convirtió en la menos vista –entre los shows de apertura– en lo que va del certamen. Incluso la noche del domingo le fue mejor en sintonía al comediante Paul Vásquez, quien tuvo una audiencia de 45 puntos de rating. “Maroon 5 fue una decepción”, repitieron en las redes sociales los espectadores.

Por ello, las críticas no fueron solo hacia la banda, sino hacia la producción de Viña. A pesar de los grandes éxitos de la banda, el show venía precedido por la etiqueta “El peor concierto de la historia de la Super Bowl”, que le dieron tras su presentación del 2019. “Con Levine cantando como si fuera un joven lleno de nervios en una audición de ‘La Voz’, sin fuerza ni el menor carisma escénico”.