Jazmín Pinedo confiesa ser “picona” tras pelea con Rosángela Espinoza

Jazmín Pinedo estuvo en el ojo de la tormenta durante los últimos días luego que tuviera un pleito con Rosángela Espinoza que condujo a la suspensión de la ‘Chica selfie’. A días del incidente, la presentadora de Esto es guerra hizo una confesión que explicaría el por qué de su reacción.

A un diario local, Jazmín Pinedo no solo aseguró sentirse a gusto con su nuevo papel en Esto es guerra, también reveló que ciertos aspectos de su personalidad los ha plasmado en su estilo para conducir.

Jazmín Pinedo, conductora de Esto es guerra.

“Estoy intensa porque quiero que los guerreros den lo mejor que tienen. Ellos son unos capos”, acto seguido, hizo una confesión sobre su forma de ser: “Yo soy súper picona, no me gusta perder, pero no soy la única, Gian Piero también es bien picón”.

Esta respuesta podría explicar la reacción de Jazmín Pinedo cuando se molestó luego que Rosángela Espinoza arremeta en vivo, lo que finalmente terminaría en la suspensión de la ‘Chica selfie’.

Esta reacción de Jazmín Pinedo sorprendió a todos, pero causó disgusto en las redes sociales e incluso los internautas pidieron que sea retirada de Esto es guerra.

Además de ser una apasionada en lo que hace, Jazmín Pinedo reveló que es una adicta al trabajo y que esto la ha llevado a emprender nuevos desafíos en su paso por el entretenimiento peruano.

“Soy ‘workaholic’. Me gusta hacer muchas cosas y este año voy a estar en dos películas: ya terminé de grabar una y voy a empezar a grabar otra. Me gusta hacer un poco de todo y agradezco la oportunidad. También estoy trabajando en un proyecto que es secreto y de eso no puedo decir nada aún”.

Siguiendo con esta idea, la conductora de Esto es guerra confesó que no se siente disgustada por su vida, ya que siente que ha cumplido varias de sus metas trazadas.

Jazmín Pinedo reemplazó a Mathías Brivio en EEG.

“Me gustaría hacer más cosas en la actuación. Quiero divertirme. Le he puesto check a muchos de los sueños que tenía por cumplir y creo que es momento de disfrutar, de divertirme y de ver qué tiene preparada la vida para mí”.