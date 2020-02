Aracely Arámbula desmiente haber solucionado sus conflictos legales con Luis Miguel [VIDEO]

Desde que Aracely Arámbula y Luis Miguel se separaron, la actriz decidió tratar el tema con mucha cautela, pues no ha querido dar detalles acerca cómo quedó la relación con el padre de sus hijos.

Sin embargo, por las entrevistas que ha dado de la actriz se sabe que la razón de sus constantes riñas con el cantante es la manutención de sus hijos, así lo volvió a dejar en evidencia en sus recientes declaraciones ante la prensa.

En su reciente encuentro con la cámaras del programa Ventaneando , la protagonista de La Doña volvió a ser cuestionada sobre cómo va el acuerdo de manutención con el ‘Sol de México’.

Esto a propósito de las declaraciones de sus amigos Toño Mauri y Lucía Miranda, viuda de Hugo López , exmanager del cantante, quienes señalaron que ese tema estaba en orden.

La actriz quiso aclarar la situación y explicó que las cosas no estaban del todo “bien”. Aracely Arámbula explicó que Lucía Miranda no tiene conocimientos de lo que está pasando, porque no tiene acceso a esa información.

“No, no la escuché y ni me interesa, ella no sabe, nadie sabe, porque nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estoy con mi carrera”, explicó la actriz.

Además, Aracely Arámbula también quiso pronunciarse acerca de lo que dijo Toño Mauri, quien es parte del equipo de producción de Luis Miguel, la serie, al mismo programa Ventaneando.

“Sabemos que no hay problemas, que están bien. Ojalá, me daría muchísimo gusto porque Aracely es mi amiga y es una familia muy bonita”. explicó.

Amigos de Luis Miguel sacan cara por él . Foto: Instagram

Al respecto Aracely Arámbula aclaró: “Dicen muchas cosas, como también mi queridísimo Toño Mauri, hermoso, que todo está bien y que todo está bien, pero no, no está bien, ellos saben la verdad”.