Beto Ortíz cuenta detalles de su situación sentimental [VIDEO]

Beto Ortiz hizo una serie de revelaciones acera de su estado sentimental actualmente en una entrevista que le realizó Milagros Leiva. El periodista confesó que no tiene pareja desde varios años y que ya pasó bastante tiempo sin enamorarse.

“No me acuerdo desde cuando no tengo pareja, un (...), un montón de tiempo. No creo que 20, pero más de 10”, contó el conductor de El valor de la verdad.

Sin embargo, el presentador de televisión no cree en la fidelidad y explicó que ese es el motivo por el cual permanece soltero hasta el día de hoy. “Yo creo que los humanos no somos una especie monógama, y tratar de ser monógamo es contra-natura”, aseguró Ortíz.

Además, Beto Ortiz dio a entender que la fidelidad y felicidad que aparenta la gente es para encajar en lo que pide la sociedad y no en lo que realmente las personas están dispuestas a hacer.

Beto Ortiz en entrevista con Milagros Leiva Foto: captura

“O sea la gente se casa porque es lo que hay que hacer para salir bien en las fotos. No entiendo el sentido de casarse. Tampoco quiero ser papá. Mi hipótesis es la siguiente: Hay especies en la naturaleza que son monógamas, como los pingüinos; y hay especies que no, como los humanos. La gente que se casa, igual va a mirar al lado”, comentó Ortiz.

Por otro lado, Milagros Leiva le preguntó sobre su amistas con Carla García. “Yo creo que la relación con Carla es perfecta precisamente porque no estamos casados, ni somos novios, ni nos celamos a pesar que también hay celos de amigos. Y básicamente porque no tenemos sexo, ¿no? Porque el sexo complica la amistad”, finalizó.