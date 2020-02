Joe Jonas y Sophie Turner se lucen en España tras rumores de embarazo

Joe Jonas y Sophie Turner aparecen ante las cámaras luego de protagonizar una serie de rumores sobre la llegada de su primer hijo. La noticia, difundida a través de diversos medios internacionales, generó mucha expectativa entre los seguidores, quienes esperaban un pronunciamiento oficial.

Este comunicado no llegó, pero eso no fue impedimento para que ahora la pareja se encuentre en España caminando de la mano. Ellos llegaron al continente europeo por una serie de presentaciones que tienen los Jonas Brothers en el mencionado país como parte de su tour mundial.

Joe Jonas y Sophie Turner salieron a disfrutar de la ciudad durante uno de los tiempos libres del cantante antes de su primer concierto. Sin embargo, no pudieron evitar ser captados por los paparazzis españoles.

Joe Jonas y Sophie Turner en Barcelona. (Foto: Elkin Cabarcas / MEGA)

A pesar que ambos se mostraban muy tranquilos durante su caminata, los fanáticos de la pareja no pudieron evitar sospechar debido al look de la exactriz de Game of Thrones, ya que la amplia casaca que usó no dejaba ver bien su figura.

¿Joe Jonas y Sophie Turner esperan su primer hijo?

Diversos medios internacionales reportaron, según fuentes cercanas, que la británica de 23 años se encontraría a la espera de su primogénito.

Según trascendió, la noticia solo fue revelada a la familia y amigos más cercanos de Joe Jonas y Sophie Turner. “La pareja mantiene las cosas muy tranquilas, pero sus amigos y familiares están súper emocionados por ellos”, difundió el portal JustJared.

Joe Jonas y Sophie Turner (Foto: Instagram)

Recientemente, el intérprete de los Jonas Brothers dedicó un tierno mensaje en redes sociales a la artista. “La felicidad comienza contigo”, escribió en la plataforma el hermano de Nick Jonas.