Brit Awards 2020 EN VIVO: alfombra roja, dónde ver y lista completa de los nominados

Faltan poco para los Brit Awards 2020, también conocidos como los premios anuales de la Industria Fonográfica Británica. En este evento, se premia lo más destacado de la industria musical de Reino Unido y global.

Tanto en la alfombra roja, como en el evento, estarán presentes artistas y bandas como Billie Eilish, Camila Cabello, Lizzo, Harry Styles, Rod Stewart, Foals, Lewis Capaldi, entre otros, que esperan llevarse la estatuilla en sus respectivas categorías.

Cabe resaltar que el anfitrión de esta edición 40 de los Brit Awards es el presentador de televisión Jack Whitehall, quien ha asumido este rol durante tres años consecutivos.

Harry Styles será uno de los artistas que subirá al escenario a cantar en los Brit Awards 2020.

¿Cuándo es la alfombra roja de los Brit Awards 2020?

La alfombra roja de los Brit Awards 2020 empieza dos horas y media antes del evento. Por lo que este estaría transmitiéndose desde las 12:30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver la alfombra roja de los Brit Awards 2020?

La alfombra roja de los Brit Awards 2020 se emitirá, vía streaming, en el Facebook oficial de los Brit Awards.

Melissa Jefferson, más conocida como Lizzo

¿Cuándo serán los Brit Awards 2020?

Los Brit Awards 2020 se llevarán a cabo el martes 18 de febrero. La ceremonia se desarrollará en The 02 Arena de Londres a las 14:30 p. m. (hora peruana)

¿A qué hora empieza los Brit Awards 2020?

Los premios comenzarán a las 14:30 p. m. (hora peruana).

Lana del Rey está nominada como Mejor Solista Internacional Femenina

¿Cuáles son los nominados?

A continuación, estos son las categorías:

Mejor Grupo

Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D- Block Europe

Mejor Solista Británica

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Mejor Solista Británico

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Mejor Artista Británico Nuevo

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

Canción del año

Ladbroke Grove- Aj Tracey

Giant- Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Location- Dave Ft. Burna Boy

I Don’t Care- Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Someone You Loved- Lewis Capaldi

Don’t Call Me Up- Mabel

Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Dancing With A Stranger- Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop- Stormzy

Just You and I- Tom Walker

Mejor Solista Internacional Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Rod Stewart cantará como acto final del evento

Mejor Solista Internacional Masculino

Bruce Springteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator

Álbum del año

Psychodrama– Dage

Fine Line– Harry Styles

Divinely Uninspired to a Hellish Extent- Lewis Capaldi

Kiwanuka– Michael Kiwanuka

Heavy Is the Head– Stormzy

¿Dónde ver las performances?

Las actuaciones en vivo de los Brit Awards 2020 se pueden ver en el canal oficial de Youtube de los Brit Awards.

¿Cómo y dónde ver los Brit Awards 2020?

Hay dos opciones para poder ver los Brit Awards. La primera es conectarse a través de streaming en el canal en Youtube. Esto solo aplica a países seleccionados, especialmente al territorio del Reino Unido.

Camila Cabello estará presente en los Brit Awards 2020.

Para sintonizarlo a través de Latinoamérica, se puede instalar un VPN en el dispositivo por el cual podrás ver la premiación (computadora, celular o tablet).

Una vez instalado, tendrás que conectarte a un servidor ubicado en Reino Unido para traspasar la limitación geográfica y ver el evento sin complicaciones.