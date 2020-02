Premios Lo Nuestro 2020: ¿Quiénes serán los presentadores y conductores de la esperada gala?

Los Premios Lo Nuestro o Premio Lo Nuestro a la Música Latina, son presentados por la cadena Univisión y la edición de este año 2020 se llevará a cabo este jueves 20 de febrero en el American Airlines Arena de Miami (Estados Unidos). La entrega número 32 de la gala, será precedida por un show desde la alfombra magenta y estará a cargo de Raúl de Molina, Chiquinquirá Delgado, Borja Voces y Rafael Araneda.

‘Noche de Estrellas’ es el nombre del evento previo a los Premios Lo Nuestro y en esta edición trae sorpresas en la conducción, pues marca el debut de los cantantes Pitbull y Thalía como conductores centrales de la gala. Junto a ellos estará una de las figuras más representativas de la cadena televisiva, la modelo y presentadora Alejandra Espinoza.

La intérprete de ‘No me acuerdo’, cuenta con una trayectoria artística de más de 30 años pero esta será la primera vez a la cabeza de una producción de esta magnitud. La estrella mexicana ha logrado obtener 8 Premios Lo Nuestro y 18 nominaciones, además recibió el reconocimiento Jóvenes con Legado en 2010 por su trayectoria musical que inició en 1981.

Thalía será una de las conductoras de los Premios Lo Nuestro 2020. Foto. Instagram

En esta edición la también actriz de telenovelas compite en la categoría Artista Social contra Anuel AA, Natti Natasha, Chiquis Rivera y Ángela Aguilar. Durante la ceremonia, la estrella mexicana podría subir al escenario para presentar en vivo su tema ‘Ya me conoces’, colaboración que realizó con el dueto venezolano ‘Mau y Ricky’.

Alejandra Espinoza será una de las conductoras de los Premios Lo Nuestro 2020. Foto. Instagram

La ceremonia de los premios 'más importantes de la música latina´, que protagonizarán Thalía, Pitbull y Alejandra Espinoza, también tendrá numerosas celebridades, quienes han sido invitados para presentar los ansiados galardones. Los integrantes de la banda colombiana de Morat lideran la lista de artistas que entregarán las estatuillas. Los siguen Kimberly Dos Ramos, los integrantes del grupo Los Rivera Destino.

La actriz cubana Selenis Leyva, famosa por su papel de Gloria en la serie ‘Orange is the new black’, también forma parte de la lista de presentadores de la esperada fiesta de la música latina, Ulices Chaidez, Farina, Juan David Castaño Montoya, Christian Nodal, Ilia Calderón, Sandra Echeverría, Sofía Reyes y los reconocidos actores Jaime Camil y Galilea Montijo completan la relación de estrellas que se darán cita en el evento de Miami.