Melissa Klug: exponen qué contienen supuestos audios de Doña Charo en su contra

La madre de Jefferson Farfán, Doña Charo, ha prometido presentar audios que mostrarían a Melissa Klug como una mala madre. Lo cierto es que no se tenía información del contenido de este material hasta ahora que una periodista de espectáculos asegurase conocer las revelaciones que hoy se mostrarán en ‘Día D’.

De acuerdo a la periodista Jessica Rojas —quien conduce el programa 'Pasa la voz’ y trabajaba con Magaly Medina— el contenido de los audios que Doña Charo presentará buscarán dejar mal parada a Melissa Klug; como una madre despreocupada de sus hijos. La progenitora de Jefferson Farfán asegura que podría cambiar el curso del pleito legal que la ‘Blanca de Chucuito’ tiene con el jugador del Lokomotiv de Moscú, según la presentadora.

PUEDES VER Madre de Jefferson Farfán delatará a Melissa Klug con reveladores audios

Audios en contra de Melissa Klug buscarían dejarla como una madre despreocupada.

La conductora de “Pasa la voz” comienza su relato develando el contenido de los audios que hoy mostrará Doña Charo en el programa de ATV a partir de las 9 de la noche.

“Se dice que en una de las tantas celebraciones de Melissa (Klug), ella no pudo ir a darle de comer a sus retoños, así que llamó a Jefferson (Farfán) para que su mamá, Charito, le lleve comida a sus hijos porque ella estaba celebrando y no podía en esos momentos; es decir, no había ni comida ni quién les cocine a los ñaños”.

Los supuestos audios pondrían a Melissa Klug como una persona más interesada en irse de fiesta que encargarse de sus hijos.

Seguidamente, la ‘exurraca’ de Magaly Medina contó cuál habría sido la reacción de Jefferson Farfán una vez que fue alertado por Melissa Klug acerca de que sus hijos no tenían qué comer.

PUEDES VER Melissa Klug revela si existe video que presentaría madre de Jefferson Farfán

“Así que Jefferson, ‘en one’, hizo que su madre le lleve comida a sus hijitos, mientras ‘Meli’ seguía celebrando... Entonces, ¿esos 43 mil soles de pensión de alimentos dónde quedan si no tenían que comer esos niños?”

El pleito entre Jefferson Farfán y Melissa Klug

Vale recordar que los pleitos mediáticos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug se intensificaron cuando los hijos del futbolista no asistieron a la premier de la película de su padre, ‘El 10 de la calle’.

En dicha gala, Doña Charo llegó a asegurar que sus nietos no fueron al estreno del film por decisión de su madre.

Melissa Klug ha respondido en Instagram a Doña Charo y Jefferson Farfán.

Luego, Melissa Klug aseguraría que sus hijos no solo no quisieron ir por sentirse incómodos con el padre, sino porque no contaban con la ropa adecuada para dicha ocasión.

Posteriormente, se revelaría la información de que Jefferson Farfán le da, de manera mensual, 43 mil soles a Melissa Klug, destinados a la manutención de sus hijos. Después, Doña Charo apareció en la promoción de ‘Día D’ donde revelaría audios que demostrarían “quien es la mala abuela y quién la buena madre”.

Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, atacó a Melissa Klug.

La respuesta de Melissa Klug

Sin embargo, ayer sábado 15 de febrero, Melissa Klug usó sus historias de Instagram para enviar una extensa respuesta a doña Charo y a Jefferson Farfán.

“Esto me está cansando y si tengo que contar la verdadera historia lo haré, porque hay películas que sólo sirven para lavar la cara”, concluye así Melissa Klug su mensaje a Jefferson Farfán y su madre en Instagram.