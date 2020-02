Ethel Pozo indignada con Jefferson Farfán por el monto que le pidió a Melissa Klug

Ethel Pozo no pudo ocultar su ofuscación con Jefferson Farfán, quien exige 860 mil dólares a la madre de sus dos hijos, Melissa Klug, por haberlo mencionado en algunos programas de televisión, incluyendo el de la conductora.

La presentadora de “América Hoy” utilizó las pantallas de su espacio televisivo para pronunciarse contra el seleccionado peruano. Durante su argumentación aseguró que Farfán se excedió y que no podía creer que le haya exigido esa fuerte suma de dinero.

Melissa Klug apenada por situación que pasa con Jefferson Farfán. (Foto: captura)

“Me tiene indignada porque ha escapado de todo límite, y les hablo a las mamás, ¿pueden creer ustedes? Que Jefferson Farfán, el jugador que tantos logros al Perú le ha dado, pero que sabemos de su situación económica, le exige a la madre de sus hijos 860 mil dólares”, expresó.

La hija de Gisela Valcárcel respaldó en vivo a la ‘Blanca de Chucuito’ por las acciones legales que está tomando el jugador de Lokomotiv.

“Ya se excedió Jefferson, me parece sumamente injusto, de todas maneras sabe que ella no tiene ese dinero en el banco. Yo como mujer cómo podría dormir tranquila, yo ayer decía ‘esto no puede estar pasando, no es real’, 860 mil dólares, una cachetada a la pobreza”, acotó en vivo.

¿Jefferson Farfán niega que vivió con Melissa Klug?

Ethel Pozo se ofuscó y también le recordó a Jefferson Farfán que ha negado la convivencia que mantuvo con Melissa Klug, aún sabiendo que todos conocen el romance que hubo entre ambos y que fruto de ese amor tienen dos menores hijos.

“Es la de nunca acabar, cómo me sentiría yo, ¿cómo pagas esa plata? Él niega haber convivido 11 años con Melissa, pero cómo no expresar esta indignación, si tengo dos hijos con un hombre y ahora niega que convivió conmigo”, expresó.

“No sé a quién le puede parecer racional 860 mil dólares, en toda una vida podría ganar este monto, seguro el 98% de los peruanos no podrían ganar esto, seguro Jefferson es del 2%. En verdad me indigna, porque sabemos por los pases de fútbol que él tiene ese dinero, pero Melissa no”, acotó.