Guillermo Dávila: “Quiero mantener la bella relación con Vasco en privado”

Más allá de los seguidores que Guillermo Dávila tiene en el Perú, su regreso no ha hecho más que recordar un tema inconcluso, por lo menos para la opinión pública, la demanda por paternidad que generó críticas en contra del venezolano, principalmente por una entrevista que dio a Univisión, en la que llamó “accidente” a la concepción del hijo de la peruana Jessica Madueño. Seis años después, el cantante habla de la herencia “artística” de Vasco y lo incluye en la descripción de su familia. “La vena artística la carga consigo. Y la verdad, yo siempre he estado rodeado de arte aunque no quisiera: mi hijo Guillermo Manuel es baterista; mi hija María Elena es actriz y Daniela es alguien que se niega a salir en la prensa, pero es diseñadora. He estado rodeado de eso, toda la vida, del arte y me siento bendecido”, nos dice vía la aplicación de Whatsapp de su mánager.

Han pasado casi dos décadas desde que Dávila se presentó en el Perú y Vasco cumple este año 19. En esa entrevista, el cantante decía que de “no solucionarse” su situación, solo volvería al país cuando Vasco tuviera la mayoría de edad. Ahora el llamado ‘ídolo de una generación’ viene como parte de una gira. “Decidieron ponerme ‘ídolo...’, cosa que detesté horriblemente. ¡¿Sabes qué significa ser ídolo?!”.

El 2014 lo terminó con una afección pulmonar, que “lo pudo matar”. Pero también a inicios de ese año se ganó críticas precisamente por no llegar a Lima, como dijo, para reconocer a Vasco como su hijo. “Me estaba muriendo. No vi ninguna luz, Dios mío, pero cuando salí de allí, salí con más fuerzas para terminar de devorarme la vida y, por supuesto, queriendo aprender más, inclusive aprender a enmendar muchas cosas, aprender a querer más”. Y, sobre enmendar, le recordamos que llega a un país que enfrenta temas graves como el maltrato a la mujer y el abandono de niños, y que él –que canta al amor– tiene pendientes al respecto. “Te puedo responder lo principal de todo esto: Vasco es una persona fabulosa. Ya tenemos mucho de... (silencio) tiempo comunicándonos y, sobre todo, gracias a la tecnología, chateamos, tenemos planes, tenemos muchas cosas, pero las quiero mantener en secreto”.

“No estoy de acuerdo con el abandono”

El cantante y actor pidió la prueba de ADN en el 2014 y dijo que no venía al Perú porque se “sentía extorsionado”. Por su lado, Madueño alegó que creía que era parte de una estrategia, ya que fueron los abogados de Dávila quienes le pidieron una suma aproximada por la manutención. “Considero que mucha gente se nos acercó y, más que a mí, le hicieron mucho daño a él. Esta vez estoy con gente bien humana, hay otra onda por decírtelo así, y más bien me han ayudado. Porque es cruel decírtelo, pero qué noticia tan buena se puede dar cuando una persona es así como me bautizaron ‘ídolo’, montarse sobre eso (silencio)... esas noticias aparte de no ser tan buenas, hacerlas peor, hacer como un triunfo sobre cosas que pasan constantemente en la vida. Yo no estoy de acuerdo con el daño que se les puede hacer a los niños, no estoy de acuerdo con el abandono de los niños, pero tampoco estoy de acuerdo con una cantidad de cosas”, dice Dávila en tono conciliador, pero aunque es cortés, no hace exactamente un mea culpa cuando le preguntamos si considera que perdió años de relación. “Eh… mira, qué te puedo decir… no es grato, claro que no, pero yo no siento haber perdido, simplemente las cosas se dieron como se dieron. Hubo muchísima gente que intervino entre eso como queriendo hacer un negocio, una cosa, que... ¿Podemos cambiar de tema si te parece? Vamos a estar más tranquilos”, nos dice y agrega que acaba de “recibir un mensaje de él” por Whatsapp. “No me meteré en temas legales, pero lo cierto es que quiero mantener esa bella relación que existe entre Vasco y yo en privado, y lo voy a hacer porque ya hemos hablado”. Vasco toca rock y tiene una banda llamada Inyección Híbrida. “Puedo decir que habrá sorpresas”, se despide enfatizando que está al tanto.