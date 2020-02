La Polla Records. Todo listo para su concierto de este viernes 14 de febrero, en el Perú

La Polla Records.

Cuando Gonzalo López escuchó que los mencioné en un almuerzo familiar, paró sus blancas orejas, abrió los ojos y salió de su mutismo. Era otro, respiraba rápido, y hasta se le cayó de la boca, un trozo de tallarín al horno, preparado al estilo Cusco.

Cambió de lleno y entró a la conversación de inmediato. Es seguro que lo habrá pensado de inmediato, "este tío, es de los míos”. No se equivocó.

Gonzalo es el principal gestor, junto a Punk As Fuck Producciones (PAF), de la que es cofundador, de la llegada al Perú de La Polla Records, uno de los grupos referentes del punk español.

Es la primera vez que la Polla Records pisa un escenario peruano, para la alegría de sus fanáticos. Y lo hará a lo grande, será la celebración de sus 40 años.

Al filo de la medianoche, estas preguntas le cayeron como dardos a un inquieto y siempre cazador de muy buenas oportunidades, Gonzalo López, que tiene un MBA en el IE Business School de España, y es uno de los integrantes de la famosa banda peruana: Methamorphosis.

El punk de La Polla Records impregna sencillez en sus melodías, con compases rápidos y letras ácidas e irreverentes, de protesta, que le pone el punto sobre las íes en la realidad político, económico y social del planeta.

- Gonzalo, ¿está todo listo para el concierto del año del Punk en el Perú?

- Está todo listo desde que se dio el anuncio. Se estuvo trabajando desde noviembre, diciembre, enero y hasta la fecha estamos a un ritmo constante y muy emocionados para este concierto. Todo va viento en popa y con mucha expectativa para este viernes, con un show que se viene con todo.

- ¿Cómo va la venta de las entradas, a dos días del concierto?

- La venta empezó muy bien y en fiestas de diciembre se frenó un poco, pero y ahorita está volando. Se está moviendo bastante bien, la gente está contenta. Va muy bien. Recuerda que las entradas se pueden adquirir en Joinnus y Hacemosmerch.

- Un aspecto importante es la seguridad, en este tipo de espectáculos. En ese sentido, ¿Las medidas de seguridad están dadas para ofrecer un espectáculo de tal magnitud con la Polla Records?

- Por supuesto. Estamos trabajando con la mejor empresa de seguridad del Perú, y con uno de los mejores productores de Lima. Estamos abordando todo el tema de contingencias para mitigarlas. Y es importante saber que el local tiene todos los permisos, ya revalidados, en orden, así es que el tema de la seguridad está muy bien.

- Adelanta, pues. ¿Habrá alguna sorpresa para el concierto?

- Qué sorpresa, la que se viene. Pero para saberla tienes que ir al concierto. Pues, si vas, te enteras.

La Polla Records traerá sus clásicos

Qué feo suena ponerles “teloneros”, por lo que prefiero recordarles que antecederán al famoso grupo español, los también punkis: “Resistencia 72”, “Héroe Inocente”, y “Aeropajitas”. Todo fluirá desde las 7.00 p.m. este viernes 14 de febrero en el CC Barranco Arena.

Es importante indicar que La Polla Records hará un recorrido por América del Sur, y será su primera vez en el Perú. El sonido del grupo cuarentón, enérgico, con ácidas y vigentes letras también la llevarán a Buenos Aires, Montevideo, y Santiago de Chile.

La banda liderada por el díscolo y siempre punkie, Evaristo Páramo, la tiene clara. "Y yo que estaba muerto me he levantado. La última batalla me está esperando”, se refiere en relación a los conciertos en Sudamérica. Pero es seguro que hay Evaristo para rato.

Al igual que en otros lugares de España, en Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona, donde congregaron a más de 100 mil personas, La banda española hará delirar a sus fans peruanos y a otros que vienen de países vecinos para escucharlos y disfrutarlos en vivo.

“La Polla Records es uno de los grupos más influyentes del rock latinoamericano donde cuentan con una gran legión de seguidores, principalmente en México, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica y Uruguay”. Este viernes 14, veremos qué tal feeling le tienen los seguidores peruanos a esta banda, también considerada de culto en el punk.

La Polla Records se formó en 1979 en Agurain (Álava), y creó las bases de la escena punk vasca y española en los 80´s y 90´s, y se rebeló contra lo establecido con letras cargadas de crítica social e ironía. El gobierno, la religión, la policía, el racismo, el capitalismo, la represión, la desigualdad y el franquismo, fueron los temas del grupo durante más de dos décadas de trayectoria en las que nunca se concretó un concierto en Perú.

Pero esa espera terminó y el público peruano podrá ver en vivo a esta leyenda de la música liderada por el polémico y mítico punkie, Evaristo Páramo".

Evaristo retorna con la última formación del grupo, integrada por el bajista Abel y el guitarrista Sume. El quinteto se completa con dos miembros de su último proyecto musical, Gatillazo (Txiki, a la guitarra, y Tripi, a la batería). Durante su gira, La Polla Records ejecuta un repertorio que supera las 40 canciones, cuyas letras aún reflejan nuestra sociedad en tiempos actuales.