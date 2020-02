Magaly Medina defiende a Melissa Klug: “Jefferson Farfán no es el peruano promedio”

De nunca acabar. La polémica de Jefferson Farfán y Melissa Klug continúa tras salir a la luz la exhorbitante pensión que entrega el futbolista para la pensión de sus dos hijos, por lo que ha exigido la reducción del monto.

Pese a que una ola de críticas cayó sobre la empresaria, la conductora de televisión Magaly Medina salió en su defensa. Para la periodista es justo que Jefferson Farfán otorgue más de 43 mil soles mensuales para la manutención de los pequeños.

PUEDES VER Jefferson Farfán da más de 43 mil soles para sus hijos con Melissa Klug

A través de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ recordó que Melissa Klug convivió durante 11 años con el futbolista peruano. Además, compartió una infidencia.

Jefferson Farfán y Melissa Klug

“Ella me dijo que le estaban ofreciendo 50 mil dólares para un negocio. Se lo dije al aire, eso no es nada como compensación por estar al lado de este hombre por 11 años y darle dos hijos. Yo le dije mínimo deberías de pedir un millón de dólares”, contó la periodista de ATV.

Melissa Klug no tomó en cuenta consejo de Magaly Medina

Pero Melissa Klug se negó a la recomendación de Magaly Medina y no exigió más por la década de convivencia con Jefferson Farfán. “Me dijo ‘lo único que quiero es que a mis hijos tengan sus cosas y que a mí no me de nada’”, reveló.

Melissa Klug, empresaria y expareja de Jefferson Farfán

Además, criticó a quienes defienden al futbolista. “Jefferson Farfán no es nuestro vecino, no es el señor que maneja el bus, no es el emprendedor que venden sus naranjas en el marcado, él no es el peruano promedio”, sentenció Magaly Medina.