Farándula peruana es representada en ‘fanart’ de “Once Upon a Time in Hollywood”

Los Premios Oscar 2020 están a la vuelta de la esquina y la creatividad peruana no se hizo de esperar. Un fan de Quentin Tarantino utilizó el afiche de su última película, “Once upon a time in Hollywood”, para adaptar y reemplazarla a sus personajes por algunas celebridades de la farándula local.

Y es que este ‘fanart’ se hizo viral en las redes sociales por hacer la comparativa de la industria del cine estadounidense con el entorno del espectáculo nacional. En el mencionado cartel se ven los rostros de Magaly Medina, el Dr. Borda, Rodrigo González, Aldo Miyashiro, Jazmín Pinedo, Efraín Aguilar, entre otros conductores, productores y famosos.

Foto: Internet.

Se desconoce el origen de este afiche, pero muchos usuarios en Facebook lo compartieron desde una publicación de la página “Cinesmero”. Ni bien fue publicada, el ‘post’ recibió miles de reacciones y comentarios.

Foto: Facebook.

No solo es la única creación en referencia a las películas nominadas al Oscar, sino hay otros ‘fanart’ más. Entre las que podemos ver están “1917”, donde se puede apreciar el rostro de Mijael Garrido Leca.

Foto: Internet.

Así también, se muestran los carteles de Ford vs Ferrari" y Joker, el cual aparecen los rostros de Peter Ferrari y Pietro Sibille, respectivmente.

Foto: Internet.

Otro afiche que llama la atención es en relación de la película surcoreana “Parásitos”. La familia del filme original es reemplazada por la de Alberto Fujimori. En dicha creación se rescata una fotografía del exmandatario con su esposa e hijos que fue tomada en los años 90.