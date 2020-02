Paloma Fiuza revela que Gino Assereto no supera a Jazmín Pinedo: “Él aún la desea”

La ‘guerrera’ Paloma Fiuza sorprendió a los televidentes de “Estás en todas” tras revelar los pormenores de la situación sentimental de Gino Assereto y Jazmín Pinedo, en el programa emitido el 8 de febrero.

La chica reality comentó que ella pensó que la ruptura "era un poco de show”, pero al pasar los días y luego de conversar con Gino Assereto, se dio cuenta que era verdad.

Además, Fiuza insinúo que Gino Assereto sigue enamorado de la popular ‘Chinita’ y que el ‘Tiburón’ no logra superar su relación. “Él me dijo que sí, confirmado, que los dos han terminado. Pero él la mira, él la desea, él mira y dice por qué se acabó. No (lo supera), no lo puede creer aún”, aseveró Paloma Fiuza.

Pero lo que más llamó la atención es que la expareja de Facundo González dejaría entrever que pese a que Gino Assereto aún no aceptaría su ruptura, por el contrario, Jazmín Pinedo le tendría un inmenso cariño pero podría llegar a verlo solo como un hermano.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

“Y ella lo mira con cara de ‘bueno, se acabó pero te quiero’. De repente pueden quedar como hermanos”, afirmó Paloma Fiuza.

Como se sabe, los rumores de una posible reconciliación entre ambas estrellas de América son muy sonados luego de que se viera a la pareja cenando juntos después del programa sin la presencia de su hija.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

Además de las últimas declaraciones de la conductora de “Esto es Guerra” al responder si retomaría su relación con Gino Assereto. “No lo quiero pensar, yo creo que no es el momento, creo que, si en algún momento tuviera que examinar esa situación no sería ahora”, expresó Jazmín Pinedo.