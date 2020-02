ABBA lanzará nuevas canciones este año

¡Atención fanáticos de ABBA!, el momento que tanto esperaban ha llegado, pues la mítica banda sueca que interpretó éxitos mundiales como “Dancing Queen”, “¡Gimme! Gimme! Gimme!”, “Mamma Mia”, “Chiquitita” lanzará, a finales de este año 2020, dos nuevas canciones que pondrás a bailar a todos.

Así lo confirmó uno de los integrantes del cuarteto, Benny Anderson, quien en declaraciones brindadas para NME, respondió dónde estaban las canciones de ABBA que había estado prometiendo durante tanto tiempo, y que escribió en el 2018 junto a otro miembro de la banda, Björn Ulvaeus.

“Ya vienen las nuevas canciones, saldrán este año, creo que después del verano (en Europa), pero solo es una suposición porque no estoy seguro, pero creo que así será", declaró Benny Anderson, causando algarabía entre los millones de fans que se habían ilusionado con que este material saliera en 2019.

Es justamente por eso que, ante la insistencia del entrevistador por saber la fecha exacta del lanzamiento, Benny Anderson precisó que “uno no debería prometer nada, pero si fuera por mí, sería en septiembre. No puedo tomar esa decisión solo, pero a eso le estamos apuntando".

En 2018, Björn Ulvaeus, confirmó la existencia de los nuevos temas. “Benny Andersson y yo escribimos dos nuevas canciones y nos reunimos en el estudio con las chicas (Anni-Fird Lyngstad y Agneta Faltskog), fue una experiencia fantástica”, dijo durante la presentación a los medios de la película “Mamma Mia! Here we go again”.

ABBA fue fundado por sus integrantes en 1972 en la capital de Suecia, Estocolmo. El nombre “ABBA” es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid). Sus temas más recordados son “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Chiquitita”, “Take a Chance on Me”,"Knowing Me Knowing You" y “One of Us” son algunos de sus temas más conocidos.