Montserrat Oliver revela el gesto de Yolanda Andrade con el que inició su historia de amor [FOTOS]

Montserrat Oliver cautivó a todo México al revelar, en su programa ‘Montse y Joe’, el tierno detalle con el que Yolanda Andrade conquistó su corazón. Y es que hoy las conductoras ya no intentan ocultar la relación que mantuvieron por más de diez años.

Montserrat Oliver contó que fue contratada como imagen de una marca de alcohol y que, pese a no vivir en México, aceptó filmar en dicho país. El día de la grabación estaba presente todo el set de Televisa, entre quienes se encontraba su gran amiga que no le quitaba los ojos de encima.

Yolanda Andrade, por su parte, expresó que se sintió atraída hacia la mexicana desde su primer encuentro. “Yo la vi y dije: Dios mío si existes, manifiéstate. O sea, si a mí esa mujer me hace caso, cuelgo los hábitos”, expresó entre sonrisas.

Desde ese momento, se propuso intentar conseguir una cita con la rubia. Y, fue así que, cuando Monserrat Oliver salió a comer, ella decidió acompañarla.

La química entre ambas no se hizo esperar y, aunque en esa época eran muy reservadas sobre su orientación sexual, quedó más que claro que estaban interesadas.

Sin embargo, no fue hasta el tierno detalle de Yolanda Andrade que su compañera de grabación desde hace 20 años quedó totalmente ‘flechada’. Y es que, luego de comer, había confesado sus ganas de un postre, pero por la premura del tiempo, no pudo cumplir su antojo.

“Me fui a mi camerino y de repente llegando y me tocan que me mandaban algo y abro y eran dos helados y una notita que decía, ‘felicidades por tenerme’, con su teléfono por supuesto”, contó una conmovida Monserrat Oliver.

Monserrat Oliver cuenta por qué ocultó relación con Yolanda Andrade

La presentadora de televisión Monserrat Oliver reveló que tenía miedo de admitir su orientación sexual por la reacción de sus seres queridos y de que esto repercutiera negativamente en su carrera profesional.

“Obviamente, da miedo desilusionar a la gente que quieres y no entiendo por qué desilusionar. Pero como les he dicho siempre, a mí no me gusta etiquetarme ni etiquetar a los demás, y no porque no me acepte, sino porque todo ser humano tiene opciones”, expresó.