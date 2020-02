Magaly Medina se pronuncia sobre el posible ingreso de Rodrigo González a ATV

Magaly Medina se pronunció estar tarde sobre el posible ingreso del exconductor de “Válgame dios”, Rodrigo González, a la casa televisiva de ATV. En conversaciones con los medios, la periodista descartó tener conocimiento de que su colega forme parte de la familia del canal 9.

"No soy dueña del canal, no soy la gerente de programación. Solo digo lo que he preguntado, pero que yo sepa no", declaró tras ser consultada sobre si el popular 'Peluchín' no estaría este año en la pantalla chica.

Al respecto, la conductora de “Magaly TV, la firme” dijo esto luego de que se le preguntara sobre tener un compañero como Rodrigo González en su programa.

"Yo hago mi programa sola, no soy de hacerlo con cuatro o cinco personas. Ya lo ensayé al principio de Magaly TV, en esta nueva etapa, y no funciona así. Funciono sola", sostuvo la 'Urraca'.

Así también, se pronunció sobre su amistad con la exfigura de Latina y el enfrentamiento que, según rumores, ambos tendrían.

“La amistad esta ahí. nosotros hacemos televisión y no me estoy preocupando sobre quién me habla o quién deja de hablarme. En algún momento hablaré con él. Hemos hablado por Whatsapp, nos juntaremos a almorzar uno de estos días o tomar un café, pero es un asunto personal”, señaló.