Jennifer López sorprende con sensual pole dance en Super Bowl 2020

Jennifer López dejó en alto la presencia latina en la 54 edición de la fiesta deportiva más grande de América: El Super Bowl 2020.

Jlo sorprendió a los más de 60 mil asistentes del Hard Rock Stadium en Miami con un sensual pole dance. Como se sabe, pese sus 50 años, la cantante sigue brindando los mejores shows para su público.

La cantante interpretó canciones como “Get right", “Waiting for tonight"," On the floor", acompañada en algunos temas por el intérprete de “Morado”, J Balvin. Las voces de los artistas resonaron por los parlantes del recinto, mientras que un gran despliegue de luces, escenografía y personas se movilizaban por toda la cancha.

Asimismo,quien se robó la atención del evento fue Emme, la hija gemela de Marc Anthony y Jennifer López, ya que acompañó a su madre en la canción “Let’s get loud”.

Este momento madre e hija ha impactado a todos los fans de la cantante ya que sería su primera presentación ante una cantidad elevada de espectadores.

Hasta su padre, el salsero Marc Anthony felicitó en redes sociales a su pequeña hija por su gran show en vivo.

Por otro lado,en la presentación de Jlo se pudo observar cómo la cantante lució orgullosa las banderas de Puerto Rico y Estado Unidos, que se encontraban fusionadas.

Finalmente, el esperado show concluyó con la presentación de la colombiana Shakira y Jenifer López juntas.

Vale recalcar que tanto Shakira como Jennifer López han llevado semanas preparándose para este show que duró 20 minutos aproximadamente, en el ansiado enfrentamiento de los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs.