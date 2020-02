Janet Barboza sobre Magaly Medina: “Se moría por estar con el hombre casado”

Janet Barboza no aguantó más y, a través de sus historias de Instagram, decidió aclarar los rumores que desataron los comentarios de Magaly Medina al insinuar que estuvo involucrada sentimentalmente con un gerente para poder estar en la televisión.

La conocida ‘Rulitos’ reconoció que mantuvo un romance con un hombre casado, pero según indica, se encontraba separado. Sin embargo, aseguró que la conductora de “Magaly Tv, la firme” intentó meterse en la relación.

“¿Saben? Nunca he tenido tiempo de contarles sobre mis amores pasados, porque no existían redes sociales, es verdad lo que dicen algunos, salí con un hombre separado pero no divorciado”, aseguró Barboza.

Asimismo, contó que si bien ese amor quedó en el pasado, recuerda cómo la periodista intentaba involucrarse en su relación:

“Ya ni recuerdo su nombre, pero lo que sí recuerdo, son los coqueteos de una animadora pelirroja, inclusive lo invitaba a Brasil, estando él conmigo”, reveló en su Instagram.

Janet Barboza Foto: Instagram

Por todo lo mencionado, la conductora de “Válgame” aseguró que tiene correos que comprometen a la figura de ATV.

“En esa época todas las conversaciones eran por correo, y claro, nunca me ocupé de borrar nada, así que todo lo que él me contaba de ella está ahí. Todo lo que ella le hablaba de mí según él están en esos correos que valen oro. “No hay forma que tenga algo con ella, es muy fea”, decía”, contó.

Magaly Medina Foto: archivo

El hombre involucrado en estos rumores sería el exgerente de canal 5, Federico Anchorena. “Según los medios de esa época también saliste con el hombre casado, aunque él siempre me lo negó porque decía que eras muy fea. Pero creerle a un hombre? Nooo...jajaja”, sostuvo la popular “Rulitos”.

“Inclusive, la prensa de espectáculos hablaba de lo que ella filtraba. Se moría por estar con el hombre casado”, finalizó.