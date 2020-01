Thalía tiene como misión “sembrar una esperanza en la gente” a través de su música

Thalía irrumpió la escena musical y actoral a principio de la década de los 80. A pesar del tiempo, ella encontró el camino para mantenerse vigente gracias a su gran habilidad de adaptación.

Casada hace 19 años con el productor Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos, la mexicana se encuentra disfrutando de sus éxitos, tanto en la música como en los negocios.

Durante una entrevista con Infobae, Thalía habló de su secreto para seguir vigente en la industria del entretenimiento.

“Yo creo que ha sido no ser rígida sino ser moldeable a los cambios, creo que es el secreto de la vida en general, no solo como intérprete o en tu profesión, sino en general, es adaptarte al cambio porque la vida sigue cambiando y cambiará cada minuto, cada segundo, entonces tienes que estar tú muy alerta y muy propenso a que el cambio es bueno”, señaló la intérprete de “No me acuerdo”.

Asimismo, la artista aclaró que, a pesar de su habilidad para adaptarse, respeta mucho su esencia en el plano musical.

“Mi columna vertebral es algo más pop pero me he movido a todos dentro de mi pop, de pronto he hecho bachata, he hecho salsa, hip hop, de pronto canté con Tonny Benett. Es un poquito de evolución, pero respetando”, comentó.

Thalía asegura que el secreto de su éxito es el cambio.

Aunque Thalía vive lejos de carencia, es consciente de lo que ocurre a su alrededor. Por tal motivo, ella piensa que la música es una buena herramienta para transmitir cosas positivas.

“El mundo está en un momento de mucho caos, de mucho cambio, de mucha incertidumbre y eso pues obviamente genera en la gente depresión o negatividad y yo creo que uno tiene esa responsabilidad de ser esa persona positiva en el mundo, esa positividad, esa sonrisa, esa alegría, esa forma de sembrar una esperanza en la gente, de sembrar luz. Eso es lo que trató de hacer a través de mi trabajo".

Thalía tiene 48 años y actualmente es una las celebridades mexicanas más exitosas.

Thalía revela su secreto para identificar un éxito musical

Thalía contó que sus éxitos musicales están basados, más que todo, en corazonadas.

“Cuando escuchas una canción y te resuena en el alma y sientes que la piel se te eriza, o que inmediatamente te sientas y la quieres escuchar, en ese momento es cuando mis antenas dicen 'esta es’”, señaló.