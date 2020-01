Jazmín Pinedo es la nueva conductora de “Esto es guerra” 2020

Empezó la nueva temporada de “Esto es guerra” con un nuevo nombre: “EEG 2020 El siguiente nivel” . El programa sorprendió a todos con la presentación de su nueva conductora, Jazmín Pinedo, quien agradeció por formar parte del programa.

“Me gustaría primero agradecer a Dios porque estoy segura de que yo me encuentro el día de hoy, en todos los sentidos de mi vida, en este momento gracias a él (...). Además, estoy recontra contenta también de poder tener nuevamente la oportunidad de compartir la conducción con un capo como lo es Gian Piero Díaz. Eso sí, tengo que decir que a pesar del cariño, respeto y aprecio que te tengo, no te la voy a dejar tan fácil”, dijo la ex conductora de “Mujeres al mando”.

Jazmín Pinedo es la nueva conductora de "Esto es guerra" Foto: captura

Además, en este primer programa, se presentó a los 'Guerreros’ y ex 'Combatientes’ que integrarán la temporada 2020. Al inicio, fueron vistos los participantes que formaron parte de la temporada pasada y que también estarán en esta nueva edición. Entre ellos está: Tepha Loza, Hugo García, Luciana Fuster y Rosangela Espinoza.

Tras ello, Gian Piero Díaz sorprendió presentando a los rostros que regresan al programa: Gino Pesaressi, Gino Assereto y Michelle Soifer. Jazmín Pinedo apareció en un auto azul tras un video en el que se anunciaba a María Pía Copello como parte de la conducción.