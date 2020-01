Billie Eilish afirma que todo es posible tras ganar en el Grammy 2020

Billie Eilish y su hermano Finneas fueron los grandes ganadores de la última edición de los Premios Grammy 2020. La cantante de “Bad Guy” señaló a su salida del evento que “todo es posible” al haberse llevado cuatro galardones y ante la atenta mirada de los periodistas que esperaban declaraciones de la artista.

Además, la cantante de 18 años comentó que, para realizar el álbum “When we fall sleep, where we go?”, su hermano y ella no necesitaron de un estudio de grabación. “El álbum lo hicimos en una habitación de la casa en la que crecimos y fue masterizada en la sala de alguien”, remarcó.

Al ganar cuatro Grammys, Billie Eilish bate un récord al ser la persona más joven en recibir esta cantidad de premios, incluso reemplazando a Taylor Swift quien obtuvo esa distinción en ediciones pasadas. La primera vez lo logró el cantante Christopher Cross en 1981.

Billie Eilish pide disculpa por ganar

En la misma ceremonia, cuando sube al escenario, Billie Eilish se sentía apenada por ganar y hasta pidió perdón en dos ocasiones. “Tantas otras canciones se lo merecen, perdón (...). Nunca pensé que esto me iba a pasar en la vida. Crecí viéndolos.", señalaba mientras agachaba la cabeza y miraba el premio en sus manos.

Asimismo, al momento de llevarse el gramófono como “Álbum del año”, la cantante pidió perdón a Ariana Grande y consideró al álbum “Thank you,next” como el verdadero ganador.

“¿Puedo decir que creo que Ariana se lo merece? “Thank you, next” me ayudó a superar y creo que se merece todo en el mundo”, concluía porque no deseaba que los asistentes “pierdan el tiempo” escuchando el discurso.