Fabio Agostini habría sido infiel a Mayra Goñi con Jossmery Toledo

A pesar de asegurar que no miente, lo cierto es que Fabio Agostini no fue sincero al negar conocer, una y mil veces, a la aún suboficial PNP Jossmery Toledo y, de hecho, se ha deslizado la posibilidad que la ‘Reina del Tik Tok’ hubiera sido la manzana de la discordia en el fin de la relación del español con Mayra Goñi.

“No, en serio, yo no la conozco. Yo no sé por qué me están involucrando con ella, porque yo no tengo nada con ella. Si es por likes, le doy likes a medio mundo... La he visto por Instagram y nada más. Nunca he tenido nada con ella”, ha dicho Fabio Agostini en más de una ocasión sobre un supuesto nexo con Jossmery Toledo.

PUEDES VER Magaly Medina expone a Jossmery Toledo por intentos fallidos de ascender en la PNP

Fabio Agostini si conoce a Jossmery Toledo.

Pero a pesar de negarla cuanta vez pudo, las imágenes salieron a la luz y resulta que Fabio Agostini sí conocía con la polémica suboficial Jossmery Toledo. Esto data del 31 de octubre de 2018, fiesta de Halloween (a la cual fue vestido de Minie), periodo en el que el español mantenía una relación con la cantante y actriz Mayra Goñi.

En dicha fiesta, Fabio Agostini llegó solo y luego le daría el encuentro Mayra Goñi. Sin embargo, existen imágenes de Jossmery Toledo con el español en dicha fecha, en la misma fiesta.

Supuesta grabación de Fabio Agostini a derrier de Jossmery Toledo.

El reportaje de “Mujeres al mando” especula que, justo tras esta fiesta de finales de octubre de 2018, al mes siguiente Mayra Goñi y Fabio Agostini terminaron su relación cuyas razones aún no están del todo claras (aunque se apuntó a que fue la actriz de “Los Vílchez” quien le fue infiel al español).

Sin embargo, todo podría apuntar a que Jossmery Toledo fue la verdadera razón para el final de la relación ¿Cómo se evidencia esto? Por unos comentarios en Instagram que serían más que reveladores.

“Yo presiento que tú tienes que ver algo @jossmerytoledo jajaja”, a lo que la suboficial de la PNP responde: “@nat.calderon jajaja ya te contaron”, “@jossmerytoledo no, ¿qué pasó? Cuéntame el chimi chimi”, se presenta en el informe de “Mujeres al mando”.

Este comentario y el hecho de los likes que Fabio Agostini le ha dado a Jossmery Toledo en más de una ocasión, hacen creer a muchos que fue el español quien sacó los pies del plato, a pesar que en “El Valor de la Verdad” este juró hasta el hartazgo que él fue fiel en la relación que mantuvo con Mayra Goñi.