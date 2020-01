Ivana Yturbe le responde a Rebeca Escribens tras asegurar que se operó el rostro

La integrante de “Esto es Guerra” Ivana Yturbe publicó un video en su red social luego que Rebeca Escribens dejará entrever que se había realizado alguna operación en el rostro.

La modelo compartió un video a través de su cuenta de Instagram para explicar a sus miles de seguidores el motivo por el cual se le ve rara en algunos de sus recientes post.

“Dicen que me he puesto boca, tranquilidad, gente, es el filtro que me he puesto últimamente porque ningún filtro me queda por las ojeras. Es el único que siento que pasa piola. Mi boca es la misma”, comentó la exintegrante de ‘Combate’.

Asimismo, la ‘princesa Inca’ agradeció a sus fieles seguidores por preocuparse por ella. “No se alarmen, todo está bien. Gracias por preocuparse por mi boca, pero todavía no me he hecho nada. Algún día me haré algo en la cara y se los contaré”, enfatizó la actual pareja de Mario Irivarren.

Estas interrogantes se dieron después que Rebeca Escribens manifestó en su programa de espectáculos que la competidora se habría operado, pues aseguró que se veía completamente distintas en sus publicaciones de Instagram.

¿Todos han visto lo mismo que yo? Su carita ha cambiado, algo se ha hecho, espero que no porque eres muy bonita y muy joven para hacerse algo en la cara”, sostuvo la presentadora en su set de televisión.