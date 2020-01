Kenneth: “Muchas veces los artistas viven en un entorno de prejuicios”

Desde hace tiempo, el joven cantautor Kenneth viene apostado por la música. Él, empezó en la industria con el grupo asiático-latina llamado Akinee, pero decidió lanzarse como solista y, ya tiene dos temas que se encuentran en YouTube: “05:45 AM” y “Sail with you”.

¿A los cuántos años empezaste en la música?

Como hobbie, desde que los cuatro años o quizás antes en casa. Como disciplina, a los 16 años, durante mi último año de colegio. Y profesionalmente, a los 24 años, junto al lanzamiento del primer disco de Akinee, mi grupo de ese entonces.

¿Cómo crees que has ido evolucionando musicalmente con el paso del tiempo?

Ha sido un proceso gradual, de experimentación, experiencia y escala. Comencé de muy niño jugando a cantar canciones que me gustaban y a componer canciones para hacer jugar a mis hermanos. Desde muy pequeño iba al karaoke con mi familia y cantábamos mucho. Luego integré el coro de mi colegio y luego me uní a la banda como baterista, a los 10 años. En mi último año de colegio, empecé a entrenar canto y a participar en concursos y eventos principalmente cantando en japonés. Cuando cofundé Akinee a los 20 años, cantábamos sólo música en japonés, pero 3 años más tarde empezaríamos a cantar en muchos idiomas y géneros distintos, a reversionar canciones que nos gustaban y también a escribir canciones propias. Por esta época yo empiezo a cantar, escribir, componer, y producir música y conciertos. También empiezo a afinar el mensaje que quiero transmitir con mi música. Lo que surge a partir de eso y ya en mi carrera de solista es una extensión y ampliación de todo lo que he comentado anteriormente, integrando todas mis experiencias musicales y personales en un solo producto artístico.

¿Qué artista es tu máximo referente?

Es un poco difícil decir esto, pero no tengo un máximo referente. En realidad, más que referentes, tengo muchos, muchos artistas que admiro por alguna u otra razón y de los cuales no puedo cuantificar su impacto en mí. Podría mencionar así a Lucho Quequezana, que tiene una vocación y habilidad increíble para ser puente cultural. También admiro a Us The Duo, quienes muestran versiones geniales de canciones populares y en lo que es propio, rescatan historias reales de personas a lo largo del mundo y hablan del amor desde una perspectiva muy pura. Por otro lado, me encanta la manera de escribir de Kobukuro, que es un dúo japonés que habla de temas muy profundos y trascendentales como la gratitud, la perseverancia y los caminos de la vida, a través de poesía en sus letras. La lista es realmente infinita, porque cada artista que voy conociendo día a día, independientemente del tiempo o fama que tenga, impacta en mí de maneras muy relevantes.

¿A qué dificultades se enfrenta un artista que hace carrera en Perú?

Primero, a las dificultades que tiene cualquier otro profesional en cualquier otro campo, que es vencerse a sí mismo, superar el miedo a crecer o a fracasar, y ser creativo para salir adelante; ganándose la vida con lo que más le apasiona hacer. Los otros retos propiamente de nuestro entorno es el desconocimiento propio y general de las diversas formas en las que un artista puede vivir de la música, o el desconocimiento o falta de curiosidad por la industria musical; lo cual nos lleva a que muchas veces los artistas viven en un entorno de prejuicios en donde se cree que no es posible sostenerte haciendo música si es que no eres famoso, entre otros.

¿Apuntas a la internacionalización?

Por supuesto. Hoy en día, no podría pensar en sólo dedicarme a una región, cuando nuestro hogar no tiene un límite geográfico. Esto es curioso porque en la era digital que vivimos, todo producto musical que es lanzado en plataformas es automáticamente internacional (a menos que uno decida restringirlo, claro está). Sin embargo, lejos de la parte digital, sí debo decir que me encantaría poder presentarme y participar de iniciativas de impacto social con mi música, ya sea dentro del Perú o fuera de él.

Tienes dos canciones que lanzaste como solista Cuéntanos un poco de ellas ¿Qué mensaje quieres dejar con tus canciones?

05:45 AM y Sail With You son canciones hermanas porque fueron inspiradas en viajes de la misma época de mi vida, que yo considero como un redescubrimiento o un renacimiento luego de haber pasado por momentos muy difíciles emocionalmente. En el caso de 05:45 AM, que fue inspirada en nuestra localidad de Chiclayo, se le canta a este lugar como si fuese una persona. La canción busca transmitir un mensaje de admiración, de rescatar los pequeños detalles que viste cada lugar y cada persona que uno conoce; podría decir que el tema de la canción es la belleza de los detalles. En el segundo caso, Sail With You, fue inspirado en un viaje que hice junto a más de 200 personas de los cinco continentes en el marco de un programa internacional de liderazgo organizado por el Gobierno de Japón; y que es un viaje que me amplió mi perspectiva profundamente y luego del cual pude sentirme por fin un ciudadano del mundo. El mensaje que quiero transmitir con esta canción es el de unión trascendental con todas las personas del globo, ya que a veces tenemos la idea o ilusión de que vivimos todos separados, pero no nos percatamos de que todos somos hermanos que vivimos bajo el mismo cielo. Como puntos en común, ambas canciones son canciones de amor, expresadas de forma romántica, pero que no necesariamente hablan de una dinámica de pareja.

¿Cuáles son tus proyectos para este año?

A nivel musical, componer, escribir y producir más canciones y grabar más videoclips. A nivel de presentaciones, buscar espacios pequeños en los cuales presentarme de una manera en la que tenga mucha cercanía con el público. En lo digital, acabo de emprender un nuevo reto, que es un programa llamado CREAR por Instagram y Facebook Live, y en donde estoy haciendo participes a mis seguidores de componer una canción conmigo, paso a paso, en el lapso de todo enero. Mi foco principal es que afianzar mucho más mi comunicación con las personas que ya me siguen, y poder expandir mi mensaje y mi alcance como artista a personas que quizás nunca han escuchado de mi propuesta. Finalmente, me encantaría poder llevar mi música a ser parte de alguna campaña que impacte positivamente a la sociedad.