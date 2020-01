Whatevertumorro presenta a su novia entre críticas de los fans

Wevertumorro no continúa en Youtube ni con la youtuber Yuya, pero desde que abrió su cuenta en Instagram, sigue dando qué hablar. Con sus más de 5 millones de seguidores, el ex youtuber presentó a su novia Fernanda Blaz. El famoso mexicano no contó con el reclamo de sus fans que comentaban el porqué no lo hacía antes.

En su cuenta se observa una foto con la que Fernanda Blaz sale agarrando un ramo de novia y con un velo que le cuelga de la cabeza. El mexicano vestido con una camisa azul y dándole un beso en la mejilla escribe en la leyenda de la foto: “Mi mejor amiga que es la mejor novia” entre emoticones de corazón y cara sonriente.

Comentarios como “¿Cuándo se casarán?”, “¿El anillo para cuando?”, “Ya les toca casarse” y hasta “¿Van a invitar a Yuya?" se pueden leer entre “likes” de los usuarios que reaccionaban al post de Gabriel Montiel, nombre verdadero de Werevertumorro.

La famosa Yuya, youtuber de tutoriales de maquillaje, también salió con Gabriel Montiel. Su relación duro un poco más de un año, en la que Mariand Castrejon, nombre real de Yuya, se convirtió en la reina de Youtube, alcanzando los casi 17 millones y medio de seguidores, cifra que mantiene hasta el momento. Asimismo, Werevertumorro mantuvo relación con otra youtuber, conocida como ‘La Pavlovich’, quien cuenta con casi 38 mil seguidores en Twitter.