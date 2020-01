Magaly Medina sobre Milagros Leiva: “Si tienes rating, eres engreída; sino, te chotean”

Un nuevo episodio en la contienda entre las periodistas Magaly Medina y Milagros Leiva se acaba de generar tras la salida de la popular ‘Urraca’ de una de sus diligencias en el Poder Judicial, donde tildó a la figura de Willax de “pobrecita” por laborar en un canal con bajo rating.

En medio de los enfrentamientos entre las conductoras, Milagros Leiva tildó de ‘mala leche’ a Magaly Medina, quien al ser consultada por el insulto, manifestó que los comentarios de su detractora la tienen sin cuidado y más bien hizo mofa de su trabajo en el actual canal al que pertenece.

PUEDES VER: Juliana Oxenford responde a Milagros Leiva al ser minimizada como periodista

“¡Ay por favor! déjala a la pobre en Willax, déjala ahí pobrecita”, señaló con ironía Magaly Medina. “No me incomodan (los comentarios de Milagros Leiva) nunca me incomodó tampoco, al que le incomodaba creo que era al canal. Tú sabes, tienes rating te quedas y eres engreída, no tienes rating, te chotean. Así es”, agregó.

Además, Magaly Medina se puso de lado de su colega Juliana Oxenford, quien también está involucrada en el altercado. “Pero ese tipo de mezquindades es típico de personas como ella, imagínate si personas como Juliana o yo o alguno comenzaría a investigar un poco y a sacar todo, no solo lo de Belaunde Lossio sino otras cosas más, olvídate, quedaría por las patas de los caballos”, dijo Medina. Esto, a raíz de que la conductora de ‘Milagros Leiva: entrevistas’” afirmara que “no recuerda ninguna entrevista memorable” de Oxenford.