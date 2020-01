Magaly Medina revela amenazas de muerte de aliancistas tras ‘ampay’ a Carlos Ascues

Durante la última emisión de su programa, la conductora de televisión Magaly Medina negó las disculpas del gerente deportivo del club Alianza Lima, Gustavo Zevallos. Esto debido al ‘ampay’ a Carlos Ascues emitido el martes pasado.

El representante de dicho club insultó a la periodista por tratar de “manchar” a los deportistas del mismo. En ese sentido, él afirmó que no hubo escándalo y Magaly Medina era una con***.

Tras esto, la conductora de televisión dio una inesperada revelación sobre las consecuencias que tuvo su primicia.

"Desde que he emitido este ampay, no solo he recibido amenazas de muerte por parte de los hinchas. Porque así son, entiendo. No soy de ningún equipo fútbol", sostuvo la periodista en su programa.

Dicho ‘ampay’ le ha traído ciertos conflictos con estas personas, aunque ella adjudicó que es algo normal y recurrente. Así también, hizo recordar que futbolistas conocidos la amenazaron en el pasado.