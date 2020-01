Susy Díaz revelará este sábado por qué es la ‘reina de las dietas’ en “El valor de la verdad”

Susy Díaz regresa al temido sillón rojo de “El valor de la verdad” este sábado para confesar sus secretos mejores guardados. La polémica figura pública revelará, frente a Beto Ortiz, por qué es la ‘reina de las dietas’.

Este miércoles el periodista, a través de sus redes sociales, presentó el avance, donde adelanta tres preguntas a la excongresista.

Susy Díaz.

“¿Estabas borracha cuando creaste tu frase más famosa?”, “¿Eres la reina de las dietas?”, ¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?", fueron algunas interrogantes que se escucharon.

Susy Díaz cuenta detalles de su intimidad en “El valor de la verdad”

La hilarante figura pública contó una peculiar anécdota cuando se le consultó sobre por qué es considerada la ‘reina de las dietas’. Esto lo dijo en el avance que salió de “El valor de la verdad”.

“Siempre al levantarme un plátano, pero en la noche no como nada. Le digo a Walter que en la noche no debo comer porque de ahí no puedo mover ni una nalga”, indicó con gracia.