Laura Borlini y Rodrigo González llaman “incondicional” a Silvia Cornejo por lucirse con pareja

Laura Borlini apoya a Rodrigo González al llamar “incondicional” a Silvia Cornejo, luego de mostrarse públicamente al lado de su pareja Jean Paul Gabuteau, quien le fue infiel en dos oportunidades.

La conductora argentina explicó que no entiende cómo la ex Miss Perú, pudo haber perdonado dos veces una infidelidad que fue con la misma mujer.

Laura Borlini Foto: Instagram

“Cada uno es dueño de darle 10 oportunidades se desea, lo que yo me pregunto es cómo vuelves a confiar en una persona que fue ampayado dos veces con la misma mujer”, dijo Borlini en una entrevista para un medio local.

Asimismo, Laura Borlini aseguró que ella no podría perdonar una infidelidad porque no lograría confiar nuevamente en su esposo. “Yo no podría volver a confiar, me convertiría en un manojo de nervios o de bronca porque estoy pensando que está haciendo lo peor”, explicó la conductora haciendo énfasis en lo importante que es la confianza en una relación.

Silvia cornejo y su pareja Foto: Instagram

“No perdonaría porque no podría volver a confiar y me parece que la confianza es tan importante en la pareja, es fundamental, sin confianza no llegas a ningún lado”, agregó Laura Borlini.

Sin embargo, reconoció que todas las personas merecen una segunda oportunidad y mencionó que es admirable el hecho de Silvia Cornejo tenga la capacidad de perdonar ese tipo de traiciones. “Respeto la decisión de ellos como pareja, respeto y admiro que una persona tenga la capacidad de confiar después de dos veces de haber sido ampayado”, confesó la conductora en la entrevista para un diario local.