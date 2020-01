Zahara y su conmovedora historia antes de ser adoptada por Angelina Jolie y Brad Pitt

Como muchos saben, Angelina Jolie y Brad Pitt formaron una gran familia con 6 hijos, entre biológicos y adoptados. Los famosos actores no han hecho diferencias y les demuestran muestran su amor cada vez que pueden.

No obstante, cada uno de sus niños llegaron a sus vidas en diferentes circunstancias; algunas conmovedoras como el caso de Zahara, quien cumplió 15 años el pasado 8 de enero.

Zahara llegó a la vida de Angelina Jolie a los seis meses de nacida.

La ahora adolescente irrumpió la vida de la famosa actriz en 2005 cuando tenía tan solo seis meses de nacida y se robó el corazón de su nueva madre.

Tal vez, Zahara tiene una de las historias más conmovedoras entre los tres hijos adoptivos de las celebridades. La niña nació con desnutrición porque su abuela y madre biológica no tenían dinero para darle de comer. Ante esta situación, la mujer que le dio la vida a la jovencita decidió abandonarla para no verla morir.

Zahara cumplió 15 años el pasado 8 de enero.

Al ver esta situación, la abuela decidió dar en adopción a la bebé, pero lo que jamás imaginó fue que Angelina Jolie, quien se encontraba en dicho lugar, Etiopía, como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, se enamoraría de la pequeña a primera vista y le daría otra oportunidad.

Mamá biológica de Zahara pide conocerla

Durante una entrevista con el periódico Daily Mail, Mentewab Dawit Lebiso, nombre de la verdadera madre de Zahara, aseguró que se encuentra feliz que su niña haya acabado en buenas manos. Además, pidió a la actriz que le permita tener contacto con la adolescente.

La madre biológica de Zahara pide hablar con ella.

“Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir. No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando, quiero ver su cara antes de morir”, explicó.