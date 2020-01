Príncipes William y Harry desmienten distanciamiento por culpa de Meghan Markle

A horas de la reunión entre la reina Isabel, los duques de Cambridge y el príncipe Harry para tocar temas del futuro de la familia real británica, salió a la luz un comunicado haciendo una grave acusación a un medio por ventilar información falsa.

Los príncipes Harry y William se vieron en la obligación de enviar un mensaje para dejar en claro que el esposo de Kate Middleton jamás trató mal a Meghan Markle, situación que supuestamente habría provocado una pelea familiar terminando en la renuncia de los duques de Sussex a la corona británica.

“A pesar de las claras negaciones por nuestra parte, una noticia falsa apareció en un periódico del Reino Unido hoy especulando sobre la relación entre el duque de Sussex y el duque de Cambridge. Para los hermanos que se preocupan tanto por los problemas relacionados con la salud mental, el uso de lenguaje provocativo de esta manera es ofensivo y potencialmente dañino", se lee en la primera parte del comunicado.

Aunque en el comunicado no señala directamente al contenido que publicó The Sunday Times este lunes y que llevó por título “Los príncipes se pelearon porque William no era amigable con Meghan". En el articulo del medio se indica que la familia real, en especial el príncipe William maltrató a la exactriz estadounidense. “El duque y la duquesa de Sussex se alejaron de la familia real por la actitud de ‘bullying’ de su hermano, el duque de Cambridge,” se lee en una parte de la nota.

Asimismo, en el informe también relata que el esposo de Kate Middleton siempre tuvo una actitud despectiva con su cuñada y que Meghan sufrió dos años de constante hostigamiento, provocando que Markle le pidiera a Harry distanciarse de la monarquía.

¿Príncipe William se hartó de Harry?

El domingo,The Sunday Times,el mismo medio que denunció el “bullying” que sufrió Meghan Markle a manos del príncipe William, señaló que la renuncia de Harry a la realeza colmó la paciencia de su hermano.

“Apoyé a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más, somos entidades separadas”, habría dicho el duque de Cambridge a un amigo cercano.