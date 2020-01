Erick Elera se pronuncia sobre su supuesto ingreso a “Esto es Guerra” como conductor

Luego de que Mathías Brivio confirmara que no continuará más al frente de “Esto es Guerra”, surgieron varios nombres de los posibles reemplazos del conductor. Uno de ellos fue el de Erick Elera.

El actor que dio vida a ‘Oliverio’ en “De vuelta al barrio” aseguró estar sorprendido por la salida del compañero de Gian Piero Díaz tras ocho años en el reality de América TV. “Yo hasta ahora no lo creo. Espero que sea solo algo que dicen", señaló.

Al enterarse de los rumores sobre su ingreso como conductor de “Esto es Guerra”, Erick Elera se mostró alagado y dijo que estaría dispuesto a asumir el reto. Sin embargo, precisó que aún no ha recibido una propuesta formal para ello.

“La conducción no me es muy ajena porque en algún momento he conducido “Esto es Guerra”, pero nadie me ha dicho nada, así que yo sigo con lo mío. En algún momento he conducido en Bolivia, en “Veriverano” con Nataniel (Sánchez), me han invitado a “Estás en todas”. Si me gustaría, ¿por qué no? Estamos para experimentar, para incursionar en una u otra cosa”, expresó.

Por otro lado, Erick Elera contó que viajará al extranjero para impulsar su carrera como cantante. “Me voy a Bolivia con Alisson y con Lucas a pasear y a trabajar. La idea es hacer el movimiento que se hizo aquí en Bolivia. Posiblemente iré a Ecuador para incursionar no solo en lo musical sino también en lo actoral”, precisó el actor que dio interpretó a ‘Oliverio’ en “De vuelta al barrio”.

Erick Elera confirma su salida de “De vuelta al barrio”

Hace unos días, Erick Elera se pronunció en su cuenta de Instagram para anunciar su salida definitiva de la serie “De vuelta al barrio”, donde interpretó a ‘Oliverio’.

“¡Simplemente gracias! Cerramos una muy linda etapa y un bello reto. Gracias por la confianza. Me despido ‘De vuelta al barrio’”, escribió el también cantante en la red social.