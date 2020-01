Carlos Vílchez presenta a su novia y se revela cómo inició su historia de amor

Carlos Vílchez sorprendió con una romántica foto en Instagram. El integrante de “El wasap de JB”, popular por haber tenido varias parejas, presentó a su novia Melva Bravo.

“A ella no le gusta mucho las fotos, pero como me ama jamás me diría que no”, escribió el cómico que disfruta de una vacaciones junto a ella en Jamaica.

Pero ¿Cómo conoció Carlos Vílchez a su novia Melva Bravo? Todo comenzó hace aproximadamente un año en los pasillos del canal de Latina Televisión.

Ambos trabajan en el programa sabatino “El Wasap de JB”. El cómico como figura de televisión mientras que ella detrás de cámaras como parte de la producción, según el diario Trome.

Carlos Vílchez

La romántica imagen en Instagram alcanzó los más de 14 mil me gusta de sus seguidores.

Sin embargo, esta noticia ha habría sido revelada por él mismo en la pantalla chica. Durante su programa nocturno “Noche de Patas”, donde labora como conductor de televisión, envió un saludo al ‘amor de su vida’.

Carlos Vílchez presentó a su pareja en Instagram.

“Quiero mandar un saludo muy cariñoso al amor de mi vida: ¡gracias Melba por estar a mi lado!”, expresó el cómico mientras lanzaba 'besos volados'.

Carlos Vílchez

“Bendiciones tío. Saludos”, “Mi tío Carlitos Vílchez con su Melva, felicitaciones”, “Linda pareja”, “¡Qué linda! Ella es la famosa Melva”, “¡Oh! Bonita pareja”, “Me encanta esa parejita”, fueron algunos comentarios

¿Cuántos años tiene la pareja de Carlos Vílchez?

Según su cuenta de Instagram, Melva Bravo tiene 35 años de edad, mientras que el cómico Carlos Vílchez cumplió 52 año el pasado 19 de diciembre del 2019.