Aída Martínez confiesa los retoques que le hace a sus fotos en Photoshop

Aída Martínez nuevamente utilizó su cuenta de Instagram para subir unos videos donde explica porqué le realiza Photoshop a sus fotos.

“Bueno amigos ya que están bien atentos a mi Photoshop y ‘Peluchín’ se ha dado cuenta de mi Photoshop, les voy a confesar algo. Siempre cuando salgo en fotos de frente o de espaldas, trato de usar una aplicación para rellenar este hueco (señala su cadera), porque las mujeres, a veces, tenemos huequitos en las caderas que se van hacia adentro”, dijo la modelo.

Aída Marínez mencionó a Rodrigo González ‘Peluchín’ en su video porque él compartió las historias y les puso el siguiente título: “Aída Martínez tiene ataque de sincericidio”. Además, agregó un comentario sarcástico al clip: “100% libre de Photoshop”, escribió el exconductor de ‘Amor, amor, amor’.

Además, la characata aprovechó el momento para bromear sobre el resultado de sus ediciones, ya que algunas veces el resultado no ha sido el esperado. “Yo la verdad los relleno porque no me gusta, se ve fatal y me lo he rellenado mal porque estoy en un eterno aprendizaje del Photoshop. Y me jalé un mueble, no sé si de este lado o de este lado, pero suele pasar pues, ¿cuál es el problema?”, contó entre risas Aída Martínez.

Aída Martínez

Cabe recordar, que hace unas semanas la modelo también compartió unos videos donde muestra su cintura al natural, y compartió algunos secretos que utiliza para salir con una figura estilizada en las fotos. explicó que tanto ella, como otras figuras del espectáculo, utilizan dichas herramientas de edición para lucir un abdomen delgado en las imágenes.