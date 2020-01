Juliana Oxenford: “No es fácil contratar a este locón”

Finalmente, el secreto a voces quedó revelado. Juliana Oxenford regresa a ATV, donde desde este lunes a las 7 p.m. estará al frente ‘ATV Noticias al estilo Juliana’.

“No he renunciado ni me despidieron (de Latina). Tenía contrato hasta el 31 de diciembre y hasta ese día trabajé. Siempre fui superclara y les dije que no quería renovar porque se ha presentado una excelente oportunidad que me permitirá crecer”, dijo tras ser presentada ayer en la televisora de San Isidro.

Locuaz y directa, dijo que el conductor “no es la pieza importante en un programa. Acá tendré herramientas que a lo largo de una hora y media permitirá presentar un buen trabajo al púbico y volveré a las entrevistas que es algo que me encanta”.

“En Latina hasta me hicieron despedida porque así deben terminar las negociaciones y relaciones. La vida da muchas vueltas. Allí siempre me dieron absoluta libertad para decir lo que opinaba. No es fácil contratar a este ‘locón’, soy jodida y siempre me respetaron”.

Finalmente, respondió qué le diría al gobierno para frenar la ola de feminicidios. “Que el gobierno se ponga las pilas y deje de .... Esto es un tema de salud mental. Tenemos una política que no da resultado a corto plazo, que no nos vendan una utopía”.