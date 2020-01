Fabio Agostini: suboficial Jossmery Toledo se pronuncia tras ser vinculada con ex chico reality

Jossmery Toledo, la suboficial de la PNP que se hizo famosa por un video viral en Tik Tok, rompe su silencio en Instagram tras ser vinculada con Fabio Agostini por un supuesto romance que tuvieron.

Luego que el programa “Mujeres al mando” dejara entrever que entre el exparticipante de “Esto es Guerra” y la joven, quien ahora se perfila como influencer, habrían tenido una relación, la policía usó su red social para publicar un video donde comunicó a sus fans sobre los comentarios y criticas que se vienen realizando en su contra.

PUEDES VER Fabio Agostini habría sido pareja de Jossmery Toledo, la suboficial PNP

“Hola chicas, que tal, cómo están (...) Discúlpeme si me desconecté, acabo de llegar de trabajar y al fin estoy en casa. Con respecto a algunos comentarios, en verdad no sé si reírme. Para mí, de verdad, no me toman importancia lo que digan, lo que se especula; prefiero quedarme con la boca cerrada”, se le escucha decir a la suboficial que destacó por su sexy video en Tik Tok.

Jossmery Toledo descarta las especulación de un supuesto romance que tuvo con Fabio Agostini. (Foto: Instagram)

En esa misma línea, Jossmery Toledo advirtió a sus admiradores tener en cuenta en qué programas se comente sobre su vida privada o qué persona lo diga.

“Dependiendo también de las personas que comenten, quién lo diga, qué canales. Ustedes son inteligentes y se dan cuenta de dónde viene o de que persona viene. Vamos a seguir con lo nuestro”, finalizó la policía.

Jossmery Toledo evitó mencionar a Fabio Agostini en el reciente video que público en sus historias de Instagram, mucho menos citó al programa “Mujeres al mando”, que el día de ayer (6 de enero) difundieron un informe sobre la supuesta relación que el español y la suboficial tuvieron.