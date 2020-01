Susy Díaz sobre Monique Pardo: “Se hizo pasar por mi amiga para llevarse a Augusto a su casa”

Susy Díaz respondió con todo sobre la infidelidad de su expareja Augusto Polo Campos con Monique Pardo, quien lo reveló con mayores detalles en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

La exvedette se mostró indignada y aseguró que la intérprete de ‘Caramelo’ llamaba con insistencia al cantautor. Como se recuerda, Susy Díaz y Augusto Polo tuvieron un romance mediático, incluso se casaron, fruto de ese amor nació Florcita.

PUEDES VER Monique Pardo mantuvo intimidad con Polo Campos cuando él era pareja de Susy Díaz

"Ella sabía que teníamos una hija y éramos una familia, pero no le importó. En aquella época solo había teléfonos fijos y llamaba a cada rato buscándolo; ella malogró mi relación con Augusto", expresó.

“Lo que sí puedo decir es que él no la buscaba, era Monique quien lo llamaba insistentemente”, agregó la excongresista.

Susy Díaz responde a Monique Pardo.

Para Susy Díaz, no existe una amistad con Monique Pardo. “En la farándula no hay amigas. Las amigas te quitan el marido, la plata y el trabajo, eso pasó con Monique. Se hizo pasar por mi amiga para llevarse a Augusto a su casa”, declaró en una entrevista a El Popular.

Monique Pardo habla de Augusto Polo Campos en "El valor de la verdad"

En otras declaraciones, Monique aseguró que gracias a ella, Susy Díaz logró la fama en el espectáculo local. Esto fue desmentido por la madre de Florcita. “Sería a Augusto Polo Campos a quien debo agradecerle que me haya hecho conocida. Él me recomendó con Tulio Loza para trabajar en su programa”, señaló.

Monique Pardo y Augusto Polo Campos

Monique Pardo reveló detalles de su amorío con Augusto Polo Campos en “El valor de la verdad”. “Él era un hombre increíble. A mí no me gustaba como pareja, pero sí como amante”, expresó. Según la exvedette, ella no quiso formalizar con él porque era un hombre vulgar.