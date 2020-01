Globos de oro 2020: Los mejores y peores vestidos de la ceremonia

Durante la ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2020 se han reunido las personalidades más influyentes del mundo del cine y la televisión y, así como son juzgados por sus interpretaciones y participaciones en las principales producciones de Hollywood, también son criticados por sus elecciones a la hora de vestir.

En la gala de este año han sido muchos los que han destacado por sus acertadas elecciones de atuendo para uno de los eventos más importantes del año, otros no han tenido la misma suerte. En esta nota hacemos un recuento de los mejores y peores vestidos de la alfombra roja.

Los mejores atuendos

Reese Whiterspoon

La actriz de 43 años, usó un vestido blanco de un solo hombro con un detalle en la parte superior. Su elección fue una de las mejores de la noche ya que resaltar de forma apropiada su figura. Además el peinado y maquillaje ayudan a dar un estilo clásico y elegante.

Priyanka Chopra

La esposa del cantante y actor Nick Jonas lució un sensual vestido de color magenta, que resaltó aún más con su tono de piel. El ‘fit’ del atuendo es el apropiado para su figura, pues resalta la parte más pequeña de su cuerpo.

Estos actores resaltaron por los elegantes trajes que lucieron durante la alfombra roja.

Margot Robbie

Con un estilo bastante natural y sobrio, la estrella de ‘Erase una vez en Hollywood’ resultó eligiendo uno de los mejores atuendos de la gala. El detalle que se centra arriba de la cintura genera sensación de altura. Lo único que podría mejorar es la altura del vestido, que resultó un poco largo para ella.

Kate McKinnon

Sin duda, uno de nuestros favoritos de la noche. La comediante de 36 años lució un esmoquin femenino completamente negro con solapas pronunciadas. Los patrones de en la tela ayudan a resaltar el look.

Roman Griffin

El hecho de que el actor tenga 12 años no desmerece el hecho de que haya terminado siendo uno de los más acertados a la hora de vestir. El pequeño protagonista de ‘Jojo Rabbit’ lució un blazer color naranja, que resalta la juventud del artista y resulta completamente apropiado para su edad. Además el detalle de la corbata ‘michi’ le da un toque divertido al atuendo.

Los peores atuendos

Jennifer Lopez

A pesar que la cantante y nominada por su última película ‘Estafadoras de Wall Street’, tiene la costumbre de resaltar por sus fabulosos vestidos en la alfombra roja. Esta vez cometió un desatino y lució un voluminoso atuendo que no destaca su esbelta figura. Dejando de lado su estilo sensual, optó por un vestido vaporoso con detalles excesivos que tomaron más protagonismo que la misma artista.

Gwyneth Paltrow

Definitivamente este vez, la actriz de 47 años se merece estar en esta lista. A pesar que la intérprete posee una tonificada figura, el exceso de transparencias en su vestido le jugaron en contra. Además el color no fue la mejor elección, ya que palidece aún más su color de piel.

Charlize Theron

La actriz de 44 años usó una extraña combinación de colores, que resultó siendo un poco escandalosa para un evento como los Globos de Oro 2020. Además, el estilo del vestido, que muestra parte de la lencería terminó por quitarle elegancia al vestido.

Bel Powley

Luciendo un vestido de la lujosa marca de ropa Miu Miu, la actriz de ‘Ashes in the snow’ no logró convencer con un vestido de color celeste pastel de estilo victoriano. Los detalles de las mangas no la ayudan a estilizar su figura y, por le contrario, destacan la anchura de su espalda.

Jason Momoa

El estilo del actor hawaiano ya es conocido por los reporteros y camarógrafos. A comparación de otras ocasiones, esta vez luce un traje de un color más sobrio y apropiado para la entrega de premios.

Sin embargo, el detalle que lo hizo ser considerado en este recuento es la camiseta de lycra que lleva dentro de ese fabuloso blazer de terciopelo. Una pena.