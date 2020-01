Andrés Hurtado emociona a Josetty Hurtado con mensaje por su cumpleaños

Josetty Hurtado, hija del mediático Andrés Hurtado, apagó 32 velitas este 6 de enero. La chica fitness festejó en medio de globos de helio y dos coloridas tortas. Junto a ella, estuvo su hermana menor, con quien realiza constantes videos de tutoriales- en su gran mayoría- de maquillaje.

En medios de los buenos deseos de sus admiradores de Instagram, su papá, conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés", le dedicó un sentido mensaje a la también influencer.

PUEDES VER Andrés Hurtado se somete a extraño tratamiento facial en el extranjero [VIDEO]

Andrés Hurtado le dedica emotivo mensaje a su hija Josetty Hurtado. (Foto: Instagram)

“Amor mío. Recuerdo mucho cada momento a mi pequeña Josetty. Sin rumbo alguno, no sabía que ella estaba almacenando en su cerebro todo lo que iba a ser, no sabía cómo absorbía todo mi trabajo, no sabía cómo absorbía los principios que un ser humano debe tener para el éxito", se lee las primeras líneas que Andrés Hurtado plasmó en su perfil de la red social más usada por las figuras del espectáculo.

En otro momento, el presentador de televisión aseguró que su heredera fue criada con buenos valores y que solo Dios sabe lo que le ha costado llegar a donde está.

"Ella, mi Josetty, aprendió el primer principio de todos: Le podemos mentir a todo el mundo, menos a Dios. Ese fue el primordial trampolín que ella aprendió, a amarlo y a trabajar 20 horas para llegar. Hoy por hoy, ella lo está logrando...¡Feliz cumpleaños, reina preciosa, bella hija, mi orgullo! Tu padre y ahora tu alumno: Andrés Hurtado”, finaliza el mensaje que Andrés Hurtado le dedicó a Josetty Hurtado en Instagram, el cual lo acompañó con un retrato de ambos.