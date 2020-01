Natalie Vértiz se defiende de especulaciones y asegura no estar separada de Yaco Eskenazi

Las especulaciones que aseguran que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se habrían separado, parecen fastidiar en sobre manera a la modelo, quien ha aprovechado su espacio en Instagram para aclarar, no solo que sigue el lado de su esposo, sino también para revelar que visitó a un familiar en las vísperas del Año Nuevo.

Todo sucedió cuando Rodrigo González publicó en Instagram una imagen donde se ve a Natalie Vértiz muy contenta reunida con un grupo de personas (terminarían siendo su familia) mientras ingerían unas bebidas.

Ante esto, el popular ‘Peluchín’ acompaño dicha imagen con un texto más que sugerente: “Mientras Yaco de duelo... quizás ¿son los próximos en mandar comunicado?”, en referencia a Jazmín Pinedo y Gino Assereto, quienes tras reiterar que seguían juntos, finalmente, en los primeros días de enero de 2020 anunciaron, no solo que se habían separado, sino que este distanciamiento llevaba meses.

Horas más tarde, Natalie Vértiz decidió responder a dichas especulaciones sobre su supuesto distanciamiento de Yaco Eskenazi, compartiendo una foto al lado de su abuelo al cual solo ve una vez al año dado que no vive en el Perú.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

En una imagen compartida en Instagram, escribió: “.... tanto en esta foto como en la que se subió en las historias (de Instagram) de mi hermana estamos felices por el reencuentro de nuestra familia. Cabe resaltar que en la foto donde tengo un vaso en la mano es de gaseosa y nada de licor. Fue una simple cena familiar con mi abuelo de 84 años...”.

E insiste: “... Me veo en la obligación de aclarar esto ante tanta especulación y, principalmente, por respeto a mi esposo y nuestra familia. No volveré a tocar el tema porque no es mi estilo, pero ante todo está la verdad y esta es la mía. Gracias”, expresó la esposa de Yaco Eskenazi en Instagram.

Respuesta de Natalie Vértiz a Rodrigo González.

Con este mensaje, Natalie Vértiz espera poder zanjar la controversia respecto a su supuesta separación de Yaco Eskenazi, pareja con la que se casó y tuvieron un hijo, Liam.

La pregunta sería si esta publicación será suficiente para calmar las aguas. Aunque vale la pena decir que quien, hasta el momento, no se ha manifestado al respecto es el propio Yaco Eskenazi, que ha preferido optar por el silencio.