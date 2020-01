Kike Suero quiere casar con bailarina de Tigresa del Oriente

Kike Suero decidió oficializar su romance con la bailarina de la ‘Tigresa del Oriente’, Vicky Torero, con quien ya ha sido visto en distintas oportunidades y en situaciones de mutua complicidad.

Después que las cámaras de “Magaly TV, la firme” hicieran públicas las declaraciones de la colaboradora de la cantante, el humorista se confesó enamorado de la joven.

PUEDES VER Magaly Medina y esposa de Kike Suero protagonizan fuerte discusión en vivo

“Estoy súper enamorado, ya teníamos un tiempo saliendo y de verdad hay muchas cosas en ella que hicieron que me enamore. Es la mujer con la que me quiero casar, porque es una buenísima dama, me entiende, es la mujer que un hombre como yo necesita, aparte que es muy bonita y la adoro”, manifestó el humorista en una entrevista para un medio local.

En esa misma línea, Kike Suero aseguró que la bailarina se lleva bien con su familia, además de expresar sus ganas de ser papá una vez más, pero en esta ocasión quiere que sea una niña.

“Estoy en la casa de mi mamá, ya mi familia la conoce y la quiere un montón, y me caso con ella porque me caso, espero que sea en julio, y también quisiera tener un bebé, que sea mujercita”, precisó la figura de la pantalla chica.

Magaly Medina arremete contra Kike Suero

Luego que Kike Suero cuestionara la credibilidad de su programa, Magaly Medina- fiel a su estilo- no tardó en contestarle.

“Tómate un poco de agua, vete a un psiquiatra, anda a rehabilitación, mejora tu vida. Sé buen padre y un mejor hombre”, contestó la popular ‘Urraca’.